Der SCB und Lugano setzen sich durch

Die Blessuren aus den Viertelfinals konnten am freien Playoff-Wochenende gepflegt werden. Die vier Halbfinalisten schreiten ab Dienstag gestärkt wieder zur Tat. Es steht der Klassiker Bern - ZSC Lions an. Können die wiedererstarkten Zürcher auch den angestrebten Titel-Hattrick des SCB ins Wanken bringen? Und sorgt Überraschungsteam Biel gegen Lugano für den nächsten Coup?

Umfrage Wer wird Schweizer Eishockey-Meister 2018? Bern

Biel

Lugano

ZSC Lions

Endlich mal richtigen Widerstand für den SCB?

Man schrieb den 13. März 2018. Es war jener Tag, als die ZSC Lions in extremis durch einen Glücksschuss von Fredrik Pettersson den EVZ mit 5:4 bodigten, das Siegen wieder erlernten und sich seither nicht mehr davon abbringen lassen. Nach der wundersamen Wandlung wartet nun mit dem SCB, dem Meister der beiden letzten Jahre, die Herausforderung schlechthin auf die Zürcher. Es ist ein Duell unter den gleichen Vorzeichen wie beim letzten Mal im Playoff 2016, allerdings mit vertauschten Rollen. Damals war der ZSC als Qualifikationssieger der Favorit und der SCB, der sich gerade noch so in die Playoffs schmuggelte, der Aussenseiter. Seit ihrem damaligen 4:0-Triumph verschlingen die Mutzen alles, was sie vorgesetzt bekommen. Mehr als zwei Spiele haben sie in keiner Playoff-Serie mehr abgegeben. Daher wäre es spannend zu erfahren, wie Bern reagieren würde, wenn mal wieder richtiger Widerstand käme. Den Lions darf das zugetraut werden.

Tipp von 20 Minuten: Bern – ZSC Lions 4:3

Die Lösungsorientierten wollen die Überflieger stoppen

Vor der Saison wurde Biel eine weiterer harter Kampf um die Playoff-Plätze prophezeit. Es kam komplett anders, die Seeländer starteten durch, beendeten die Qualifikation auf Rang 3 und liessen im Viertelfinal auch Rekordmeister Davos keine Chance. Die Leichtigkeit des Siegens – für den EHC Biel scheint es keine Grenzen mehr zu geben. Warum also nicht auch noch in den Final weitermarschieren? Im Weg steht den Bielern ein HC Lugano, der nach Jahren der Baisse in der Meisterschaftsentscheidung, das Rezept für das Playoff wiedergefunden hat (Finalist 2016, Halbfinalist 2017 und 2018). Im Viertelfinal gegen Fribourg (4:1) war die spielerische Leistung nicht immer überragend, trotzdem fanden die Tessiner in vier von fünf Fällen eine Lösung, das Spiel zu gewinnen. Solche Tugenden zeichnen grosse Playoff-Mannschaften aus. Luganos nächstes Ziel ist es nun, den Höhenflug von Überraschungsmannschaft Biel zu beenden.

Tipp von 20 Minuten: Biel – Lugano 2:4

(mal)