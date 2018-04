Nur das Sechseläuten hat Kossmann nicht im Griff

Während Lugano-Coach Greg Ireland in der Schlussphase des Spiels seine Kräfte bündelte (noch drei Linien), setzte Kossmann nicht nur auf die Breite seines Kaders, sondern forcierte während der Verlängerung seine vierte Linie mit Mike Künzle und den Jungen Raphael Prassl und Marco Miranda sogar richtiggehend.

«Ich habe sie einmal gebracht und sie haben permanent Druck aufs Lugano-Tor gemacht, ich habe sie ein zweites Mal gebracht und sie haben es wieder getan», begründet «Frechdachs» Kossmann sein Jugend-forscht-Coaching.

ZSC-Youngster liessen Sannitz und Co. übersäuern

Letztlich war das Trio auch mitverantwortlich für das Siegestor zum 5:4 nach 77 Minuten. Als sie erneut aufs Eis kamen, hätte der gegnerische Block um Raffaele Sannitz eigentlich wechseln sollen. Doch sie erhielten gegen die wirbligen ZSC-Youngsters schlicht keine Gelegenheit dazu.

Und so standen Sannitz und Co. noch immer auf dem Eis, als die ZSC Lions erneut wechselten und Ronalds Kenins für Roman Wick zum goldenen Treffer auflegte. Die fünf Luganesi waren mit ihren völlig übersäuerten Beinen nicht mehr wirklich konkurrenzfähig.

Vom Sechseläuten hat Kossmann noch nie gehört

Kossmann hat dieser Tage alles im Griff – ausser das Sechseläuten. Dass am Montag, am Tag von Finalspiel 3 in Lugano, das Zürcher Frühlingsfest stattfindet, wusste der Kanada-Schweizer nicht. Er hat noch nie davon gehört, liess sich dann aber den Brauch erklären und sagte erstaunt: «Ich dachte wirklich, ich kenne alle Feste in der Schweiz.»

Für ein weiteres Fest in Zürich will er selbst sorgen. Als Zunftmeister der ZSC Lions mit einer Meisterparty. Noch in dieser oder spätestens nächste Woche.