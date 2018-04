Kevin allein zu Haus

Als der EHC Kloten Kevin Schläpfer am 24. Oktober 2017 als neuen Trainer präsentiert hatte, war der Applaus allgemein gross. Und die Hoffnung noch grösser, dass der mit hinteren Tabellenregionen bestens vertraute Basler – aus seiner Zeit in Biel – neues Leben in die Bude bringt und den Verein zum sicheren Ligaerhalt führt.

Doch der 48-Jährige war im Prinzip von Anfang an chancenlos. Beim EHC Biel war sein Vorteil, dass er durch seinen Status als Hockeygott aus Aktivzeiten vom ganzen Verein mitgetragen wurde. Im in vielerlei Hinsicht schwierigen Umfeld in Kloten war er dagegen völlig auf sich allein gestellt.

Zu viele hofften auf Schläpfers Scheitern

Viele hofften hinter vorgehaltener Hand, dass der Mann, der das Herz auf der Zunge trägt, scheitern möge. Ein unhaltbarer Zustand für einen Verein wie Kloten, in dem alle eigentlich am selben Strick ziehen müssten, um konkurrenzfähig sein zu können.

Auch in der Mannschaft war Schläpfer rasch einmal angezählt. Seine extrovertierte Art und die für ihren Geschmack zu simplen Trainings wurden für die Spieler zum Thema, viel mehr als das eigene Versagen. Nun ist Schläpfer weg und den enttäuschenden Leistungsträgern ist die letzte Ausrede abhanden gekommen. Man darf daher gespannt sein, wie sie sich nun in der Ligaqualifikation präsentieren.

Von ganz oben nach ganz unten



Vor zweieinhalb Jahren war Kevin Schläpfer ganz oben. Er hätte Nationaltrainer werden können, doch der EHC Biel liess ihn nicht gehen. Seit dieser tränenreichen Episode befindet sich Schläpfer im steilen Sinkflug. Ein Jahr später wurde er bei den Seeländern entlassen und nun erlebt er seine zweite Suspendierung innert nicht einmal anderthalb Jahren.

Sein zuvor einwandfreier Lebenslauf hat gelitten, der dreifache Familienvater wird kaum darum herumkommen, wieder ganz unten Anlauf nehmen zu müssen. Doch abschreiben sollte man ihn nicht. Eine so spezielle Persönlichkeit wie Kevin Schläpfer wird früher oder später wiederkommen. Sei es als Trainer oder Sportchef. An einem Ort, an den er besser hinpasst als nach Kloten.