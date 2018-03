Stalberg kein Strahlberg und das Rätsel um Diaz

Der Qualifikationszweite hat ein Problem. Er hat mit zwei über 60 Minuten ungenügenden Auftritten die ZSC Lions geweckt und ihnen ihr zuvor angeknackstes Selbstvertrauen zurückgegeben. Ein heisser Lauf, auch wenn EVZ-Trainer Harold Kreis verneint, dass ihm dies Angst mache.

«Man hat immer gelesen, wie schlecht die Zürcher sein sollen. Doch das war nie unsere Einstellung, wir sind immer davon ausgegangen, dass es eine ganz schwierige Serie wird. Somit hat sich nichts geändert. Wir haben den ZSC zu keinem Zeitpunkt unterschätzt, aber wir überschätzen ihn nun auch nicht», sagt der Deutsch-Kanadier.

Stalberg ist abgetaucht, Roe fehlerhaft

Fakt ist: Der Zuger Express ist ins Stocken geraten. Das ist nicht zuletzt an den Ausländern festzumachen. Vor der Serie schien die Söldner-Situation der grosse Vorteil der Zentralschweizer zu sein, inzwischen hat sich das ausgeglichen.

Die ZSC Lions schleppen zwar Drew Shore, Lauri Korpikoski, Linden Vey und Pascal Pelletier mit, von denen noch keiner überzeugt hat. Aber sie haben eben auch einen Kevin Klein, der dem Gegner so richtig unter die Haut geht, und einen alles überragenden Fredrik Pettersson, der sowohl in Spiel 2 (5:4) wie auch Spiel 3 (3:2) bei den entscheidenden Szenen seinen Stock im Spiel hatte.

Derweil zeigt bei Zug bislang einzig David McIntyre Konstanz. Carl Klingberg fehlt derzeit die Intensität, die ihn noch im letztjährigen Playoff auszeichnete. Für Viktor Stalberg hat die Serie zwar mit einem Geniestreich zum 1:0 im ersten Spiel (4:1-Sieg) perfekt begonnen, doch seither ist der Schwede je länger, desto mehr abgetaucht. Stalberg ist kein Strahlberg mehr. Und Garrett Roe ist zwar spürbar, aber Licht und Schatten wechseln sich bei ihm in zu schneller Folge ab. Er gab dem EVZ am Donnerstag mit seinem Tor zum 2:3 zwar neues Leben zurück, aber zuvor hatte er mit seinem Puckverlust auch das letztlich matchentscheidende 1:3 verursacht.

Kreis: «Es fehlt Intensität, aber auch Lockerheit»

«Solche Fehler sollte ich nicht machen, das darf nicht sein. Ich muss besser sein», gibt sich der Amerikaner selbstkritisch. Trainer Kreis glaubt nicht, dass seine Ausländer plötzlich eine Baisse erlitten haben, sondern sieht einen anderen Grund: «Ich habe das Gefühl, dass sie sich noch mehr unter Druck setzen und dass eine gewisse Intensität, aber auch Lockerheit fehlt.»

Dass die Zuger Ausländer die Klasse haben, um nun eine Reaktion zu zeigen und ihr Team doch noch in die Halbfinals zu führen, steht ausser Frage. Den Wert von McIntyre und Klingberg kennt man aus dem letzten Playoff. Roe kann dem Spiel mit seiner Übersicht und Spielintelligenz jederzeit wieder den Stempel aufdrücken. Und Stalberg hat 2013 mit den Chicago Blackhawks den Stanley-Cup gewonnen und weiss daher ganz genau, wie man grosse Schlachten gewinnt.

Die Gerüchte um Captain Raphael Diaz

Ein grosses Fragezeichen besteht weiterhin um Raphael Diaz. Nach offiziellen Angaben des Vereins leidet der Captain des EVZ und der Nationalmannschaft an einer Prellung. Man schaue von Tag zu Tag, so gravierend sei es nicht, heisst es. Doch dies ist womöglich eine in den Playoffs schöngeredete Diagnose, die dann eines Tages sogar den Fake News zugeordnet werden könnte. Zumindest kursieren in Zug Gerüchte, dass es um Diaz in Tat und Wahrheit schlimmer stehe. Es wird gar gemutmasst, dass seine Rückenverletzung, die er sich zu Beginn der Olympischen Spiele in Pyeongchang zugezogen hat, wieder aufgebrochen sein könnte und nun noch stärker ausstrahlt.

Diaz ist ein Musterprofi, der Kopf des Teams und als direkt neben dem Stadion aufgewachsener Einheimischer auch das Herz des EVZ. Wäre es eine simple Prellung und hätte es die Möglichkeit gegeben, sich fitspritzen zu lassen, dann hätte dies der vor allem im Powerplay unverzichtbare Verteidiger zweifellos getan.

Am Samstag wird man bezüglich seiner Verfassung mehr wissen. Fehlt er auch im Hallenstadion in der Aufstellung, nachdem die Zuger in Not geraten sind und aufpassen müssen, dass ihnen die Serie nicht entgleitet, dann wird es um den Gesundheitszustand von Diaz nicht gut stehen.