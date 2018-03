Wird der EHC Biel jetzt auch noch Meister?

Rang 3 in der Qualifikation, danach ein 4:2-Erfolg in der Viertelfinal-Serie gegen Davos und nun ein 7:3-Spektakel zum Halbfinal-Auftakt gegen Lugano. Der EHC Biel scheint sich nicht mehr zu spüren, das Überraschungsteam der Saison wird Woche für Woche noch unheimlicher. Werden die jetzt etwa sogar noch Meister?

Umfrage Wer wird Schweizer Eishockey-Meister 2018? Bern

Biel

Lugano

ZSC Lions

So weit ist es natürlich noch lange nicht. Auch Lugano ist wegen dieses 7:3 noch nicht gebodigt. «Pech ist für uns, dass es nur ein Spiel war. Daher ist es nicht relevant, ob wir nun 8:0 oder 1:0 gewonnen haben, wir müssen im nächsten Spiel wieder bei null anfangen – aber genau gleich weitermachen», so Stürmer Dominik Diem auf MySports.

Ulmer: «Das war nicht mal Nati-A-Niveau!»

Der 21-jährige Zürcher ist ein wesentlicher Faktor des Bieler Erfolges. Die Sturmlinie mit ihm, Jan Neuenschwander (25) und Fabian Lüthi (28) sorgt mächtig für Furore, macht nicht nur einen prima Job mit ihrer Defensivarbeit, sondern brilliert auch in der Offensive. Diem gelang gegen Lugano ein Doppelpack, Neuenschwander und Lüthi trafen in diesem Playoff ebenfalls schon zweimal. Die Bieler No-Name-Linie ist vermutlich der Sturm mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in der gesamten Liga.

Weniger Freude am Bieler Hoch hat man beim HC Lugano. Vor allem die eigene Leistung gab den Tessinern zu denken. «Da waren Fehler von uns dabei, die waren unglaublich – das war nicht mal Nati-A-Niveau! Ich weiss nicht, was los war, zum Glück steht es erst 0:1», fand Verteidiger Stefan Ulmer klare Worte. Am Donnerstagabend ist Wiedergutmachung angesagt.

