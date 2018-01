«Der Trainerwechsel hat uns gutgetan»

Als Beat Forster vor der Saison frech von einem möglichen Meistertitel mit Biel sprach, wurde seine Ernsthaftigkeit angezweifelt. «Alle haben mich ausgelacht», erinnert sich der Verteidiger. Dieses Lachen ist inzwischen einem Staunen gewichen. Biel hat sich mit einer beeindruckenden Siegesserie auf Rang 3 in der Tabelle vorgearbeitet und ist das grosse Überraschungsteam der National League.

Umfrage Was erreicht der EHC Biel in dieser Saison? Trotz der guten Ausgangslage: Die Bieler vermasseln die Playoff-Qualifikation noch.

Biel schafft es in die Playoffs, aber scheidet im Viertelfinal aus.

Biel beeindruckt mit dem Einzug in die Playoff-Halbfinals.

Die Überraschung wird zur Sensation: Biel bestreitet den Playoff-Final.

Der EHC Biel wird zum Leicester City der Schweiz und sorgt mit dem Meistertitel für eine der grössten Sensationen im hiesigen Sport.

«Natürlich ist es noch ein sehr weiter Weg. Aber in meinem Naturell ist das Gewinnen nun einmal verankert. Und daran hat mein Wechsel im letzten Sommer zu Biel nichts geändert», sagt Forster, der in seiner Karriere schon sechsmal Meister geworden ist. Die aktuelle Tabellenlage will der Ex-Davoser allerdings nicht überbewerten: «Es ist alles so eng beisammen. Wenn man zwei-, dreimal verliert, ist man plötzlich Siebter. Wir dürfen uns keinesfalls in falscher Sicherheit wiegen, sondern müssen weiter Gas geben.»

Erfolg dank Mentalitätswechsel

Fakt ist: Der EHC Biel, für gewöhnlich bis zum Schluss in den Strichkampf involviert, hat bereits 65 Punkte auf dem Konto. Üblicherweise reichen 70 für die Playoffs. Halten die Bieler ihre Siegesserie aufrecht, können sie demnach bereits an diesem Wochenende die Playoffs klarmachen. «Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen, dass wir in der Tabelle so weit oben wie möglich stehen», benennt Forster schon mal die neue Zielsetzung bis zum Ende der Qualifikation.

Es ist offensichtlich, dass in Biel ein Mentalitätswechsel stattgefunden hat. Und dies hängt auch stark mit der Person von Beat Forster zusammen. «Im Eishockey ist der Kopf ein entscheidender Faktor. Deshalb dürfen wir uns auch nicht damit zufriedengeben, wenn wir dann die Playoffs erreicht haben, sondern müssen alles unternehmen, dass wir in diesen mental auch wirklich bereit sein werden», fordert er. Als erfolgserprobter Routinier und Teamleader will Forster dabei mit gutem Beispiel vorangehen.

Mit 34 im besten Hockeyalter

Dass er nun als 34-Jähriger wie zu seinen allerbesten Davoser Zeiten auftrumpft, ist bemerkenswert. «Es hat immerhin dazu geführt, dass nun auch 20 Minuten bei mir anruft», sagt er scherzhaft und führt aus: «Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich in der Endphase meiner Karriere befinde, sondern sehe mich weiterhin mittendrin. 34 ist ein gutes Hockeyalter.» Seine starken Leistungen begründet der Appenzeller auch damit, dass ihm der Wechsel im Sommer einen zusätzlichen Motivationsschub gegeben hat. «Und ich kann ja nicht bloss grosse Sprüche klopfen, sondern muss dann auch in der Lage sein, zu liefern.»

Einen grossen Anteil am aktuellen Bieler Leistungshoch hat für Forster auch der Trainerwechsel. «Dieser hat uns gutgetan. Nichts gegen Mike McNamara, er ist ein Supertyp. Aber er war etwas zu ruhig und besinnlich für uns. Wir brauchen jemanden, der Dampf macht, emotional ist und mit uns mitlebt, so wie Antti Törmänen. Das beflügelt uns», erklärt Forster und meint weiter: «Die Mechanismen fangen nun an zu greifen und die Mannschaft schöpft ihr Potenzial aus.»