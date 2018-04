«Das war nicht eines meiner besten Spiele»

Roman Wick, dies war erst Ihr zweites Tor. Dafür ein unglaublich wichtiges. Setzen Sie in diesem Playoff auf Qualität statt Quantität?



Roman Wick: Das haben Sie jetzt schön formuliert. Aber es geht schon in diese Richtung. Ich hatte jeweils das Gefühl, dass bei sehr guten Spielen von mir in diesem Playoff der Puck einfach nicht rein wollte. Dagegen würde ich nicht sagen, dass dies heute eines meiner besten Spiele war, aber ich war dafür glücklich im Abschluss.

Wie haben Sie Ihr Tor erlebt?



Es ging alles relativ schnell. Ronalds Kenins spielt einen guten Pass, ich hatte rasch eine Sekunde Zeit, sah eine Schusslinie in Richtung Tor und ja, dann ging der Puck zum Glück rein.

Ihre Linie mit Kenins verfügte in diesem zweiten Final-Spiel über enorm viel Power.

Kenins ist ein lettischer Motor, der rennt das ganze Spiel und hätte noch drei weitere Drittel so weiter rennen können. Er öffnet dadurch Räume und das macht das Spiel auch für mich einfacher.

Wie sieht es nach diesem Sieg in Ihnen aus?



Wir sind natürlich happy, dass wir gewonnen haben. In der Serie steht es nun 2:0, doch das bedeutet noch gar nichts. Lugano spielte im zweiten Spiel bedeutend besser als noch im ersten und ich erwarte sie in der dritten Partie nochmals besser. Genauso müssen auch wir uns weiter steigern.

Ihnen gelang das Overtime-Tor und Dave Sutter der erste Treffer im ZSC-Dress überhaupt. Es sind immer wieder andere, die bei Euch die Geschichten schreiben. Ist dies ein Merkmal, das die ZSC Lions besonders auszeichnet?

Ja und das ist schon lustig, wenn man bedenkt, wo wir herkommen. Unmittelbar vor dem Playoff waren wir noch weit weg von Playoff-Hockey. Doch wir konnten den Schalter umlegen und jede Linie hat inzwischen schon Spiele für uns gerissen. Das macht es auch für den Gegner schwierig, uns einzuordnen.

Das erste Final-Spiel war von der Defensive geprägt, dieses Mal war es ein Torspektakel. Weshalb dieser markante Unterschied?

Das ist schwer zu sagen. Solche Spiele entstehen einfach und man muss auf dem Eis entsprechend reagieren und agieren. Im ersten Spiel war es vielleicht noch eher ein gegenseitiges Abtasten, zudem spielten beide Goalies überragend.

Es geht nun Schlag auf Schlag. Es gibt nicht wie üblich zwei Tage Pause, sondern geht bereits am Montag weiter und dann am Mittwoch wieder. Wie stellen Sie sich darauf ein?

Dass es keinen Extra-Tag Pause gibt, ist psychologisch sicher ein Vorteil für uns. Zudem glaube ich, dass wir über das breitere Kader und die grösseren Spieler verfügen.

Faktisch sind es noch zwei Siege bis zum Meistertitel. Was ist nun zu tun, damit Ihr nicht zu euphorisch werdet?

Wir haben vorher in Garderobe rasch darüber gesprochen. Wir freuen uns jetzt rasch über den zweiten Sieg, aber es steht 2:0, nicht mehr und nicht weniger.