«Wie Lugano schlagen? Das verrate ich nicht»

Beat Forster, was hat Biel besser gemacht als Davos?

Ich denke, wir haben in der Offensive cleverer agiert als Davos. Es gelang uns, Davos ins Leere laufen zu lassen und müde zu machen. Sie haben es versucht und kamen zu keinem Ertrag, wir dagegen erhielten unseren Ertrag.

Für Sie muss dies, nachdem Davos letzte Saison Ihren Vertrag kündigte und Ihr Abgang unschön war, eine besondere Genugtuung sein?

Nein, es ist keine Genugtuung. Ich bin bei Biel und wir haben eine Serie gewonnen, aber es geht weiter. Wir haben mit dem Halbfinal ein Zwischenziel erreicht. Jetzt steht das nächste Ziel an. Wir haben uns vor dieser Saison vorgenommen, so weit wie möglich zu kommen.

Aber ist es nicht doch speziell, ausgerechnet gegen Davos zu gewinnen?

Es ist in erster Linie speziell, mit dem EHC Biel nach so langer Zeit wieder im Halbfinal zu stehen. Das einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass ich bei Biel Sicherheit in die Verteidigung gebracht habe, die sie bei Davos möglicherweise vermisst haben.

Also doch ein Gefühl von süsser Rache?

Schadenfreude verspüre ich sicher keine. Eine solche wäre Fehl am Platz. Aber wie gesagt: Ich konnte bei Biel mit meiner Erfahrung in der Defensive eine gewisse Ruhe und Stabilität reinbringen, die sie in Davos, so denke ich, vemisst haben. Daher weiss ich nicht, ob sie beim HCD bezüglich meiner Personalie diesen Entscheid nochmals gleich fällen würden, wie sie es damals getan haben.

Wie sehen Sie die Ausgangslage im Halbfinal gegen Lugano?Es liegt an uns selber. Wenn wir unser Spiel spielen, haben wir gegen jeden Gegner eine Chance. Wir sind eine Mannschaft, in der jeder für den anderen einsteht und wir wollen noch mehr erreichen.

Wie will Biel nun Lugano schlagen?

Das verrate ich doch nicht..

Jetzt dürfen Sie sich dann mit Maxim Lapierre herumschlagen…

Wieso sollte ich? Nein, wir wollen Eishockey spielen und nicht reden. Erstens verstehe ich ihn jeweils gar nicht, denn so gut ist mein Englisch auch nicht und dann versteht er mein Deutsch ja auch nicht. Also ist es besser, er geht mir aus dem Weg oder ich ihm. Ich will Eishockey spielen, wenn er reden will, dann soll er ins Fernsehen gehen.

Als Sie vor der Saison sagten, «warum nicht mit Biel Meister werden?», dachten viele, Sie hätten vor diesem Interview zehn Bier getrunken. Aber nun wurde Biel Dritter in der Quali und steht im Playoff-Halbfinal. Warum haben Sie gespürt, dass ein Exploit möglich ist?

Es gibt zwei Optionen. Entweder steigt man in die Meisterschaft, um nicht abzusteigen oder um diese zu gewinnen. Ich bin einer, der die Meisterschaft gewinnen will, seit eh und je. Ich habe den Weg von Biel in der letzten Saison mitverfolgt und sah, wie Stabilität in diese Mannschaft reingekommen ist. Ja klar, ich habe den Mund ein wenig voll genommen und alle haben mich danach ausgelacht. Aber ich habe nicht nur geplaudert, sondern auch Leistung abgeliefert und bin nun extrem stolz auf die Mannschaft und den Verein, dass sie realisiert haben, was es braucht, um eine Playoff-Serie zu gewinnen..

Letztendlich fehlen nun noch acht Siege zum Meistertitel…

Hey, Sie können ja rechnen (lacht). Ja, es fehlen noch acht, das ist so. Aber wir müssen jetzt nicht zu weit denken, sondern Match für Match und Sieg für Sieg ansteuern.