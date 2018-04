«Wir versuchen, den SCB zu zermürben»

Mit 3:4 nach Verlängerung haben die ZSC Lions am Donnerstag ihr Heimspiel verloren. Trotz imposanter Startphase, in der sie den Gegner überrannten. Doch dann ging der Puck plötzlich nicht mehr ihren Weg, das Siegestor der Berner durch Simon Bodenmann bereitete Schiedsrichter Michael Tscherrig (natürlich unabsichtlich) mit dem Schlittschuh vor.

Diese unglückliche Niederlage hinterliess jedoch keine Spuren. Die Zürcher fuhren nach Bern, siegten mit 3:2, holten sich das Break zurück und führen nun in der Halbfinal-Serie mit 2:1. «Wir haben zuvor fünf Mal gewonnen, da konnte uns eine Niederlage nicht aus der Bahn werfen», erklärte hinterher Pius Suter, der das goldene 3:2 erzielte.

«Die Stimmung war komischerweise super»



Sein Stürmer-Kollege Chris Baltisberger verglich die Niederlage vom Donnerstag sogar ein wenig mit Slapstick: «Wir waren baff, dass wir das Spiel auf so komische Weise verloren haben. Trotzdem war die Stimmung nach dem Match komischerweise super, wir waren voller Energie und wussten, dass wir Bern schlagen können. Das war sicher auch ein Schlüssel dazu, dass wir so gut in das dritte Spiel starten konnten.»

Es zeigt auch: Die Zürcher nahmen diese Niederlage, so unglücklich sie auch war, an. Sie witterten keine Verschwörung, sondern akzeptierten, dass solche Sachen im Eishockey eben geschehen können. Ganz gross war dabei auch die Geste von ZSC-Goalie Lukas Flüeler, der dem nach dem Spiel untröstlichen Schiri Tscherrig Mut zusprach. Wer das tun kann, der hadert auch nicht.

«Nach dem letzten Match ist das nichts anderes als fair»

Die ZSC Lions liessen die Heimniederlage an sich abprallen, wie Duschwasser. Genauso wie den späten Berner Ausgleich zum 2:2 am Samstag. «Wir hatten viel Widerstand, vieles lief gegen uns, doch wir blieben unserem Spiel treu und zum Schluss konnten wir das verdiente Siegestor dann doch noch schiessen. Nach dem letzten Match ist das nichts anderes als fair», fasste es Baltisberger zusammen.

Es gibt Stimmen, die bezeichnen diesen Halbfinal zwischen Bern und den ZSC Lions bereits jetzt als die beste Playoff-Serie aller Zeiten. Fakt ist auf jeden Fall: Jede der bisherigen drei Partien war hochklassig, spannend und geprägt von einer ungeheuerlichen Intensität. Pius Suter sagt über den Charakter dieser Klassiker-Serie: «Wir versuchen sie zu zermüben und sie uns. Es ist ein Abnützungskampf und da stellt sich am Ende jeweils die Frage, wer hat mehr Energiereserven und kann noch den letzten Pass spielen, ohne dass dieser verspringt.»

Es versteht sich von selbst, dass es die ZSC Lions sein wollen, die am Ostermontag bei Spiel 4 diesen letzten Pass spielen und in der Serie auf 3:1 davon ziehen wollen. Baltisbergers Rezept: «Der Start ins Spiel wird sehr wichtig sein. Dazu müssen wir dieses Mal einen kühleren Kopf bewahren als beim letzten Heimspiel.»