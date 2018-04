ZSC will nicht überlegen, SCB gibt sich gelassen

Drei Matchpucks haben die ZSC Lions nach der 3:1-Führung in der Halbfinal-Serie gegen Bern vor Augen. Den ersten gehen sie anhand des Mittwochtrainings mit derselben Aufstellung wie beim 3:1-Sieg am Ostermontag an. Linden Vey erhält somit auf der vierten Ausländer-Position erneut den Vorzug gegenüber Drew Shore. «Wir dürfen nun nicht anfangen, zu überlegen, sondern müssen an das letzte Spiel anknüpfen – laufen, checken und Energie ins Spiel bringen», fordert Trainer Hans Kossmann.

Am Dienstag genoss die Mannschaft einen freien Tag, ehe es am Mittwoch zurück an die Arbeit ging. «Das war sehr wertvoll, damit man das Energielevel hoch halten kann», sagt ZSC-Stürmer Marco Miranda. Der 19-Jährige verbrachte den freien Tag unter anderem damit, mal wieder in die Schule zu gehen. «Da war ich in letzter Zeit nicht allzu oft.» Miranda besucht das Kunst- und Sport-Gymnasium Rämibühl in Zürich.

Miranda hatte mal wieder Zeit für die Schule

Noch vor zwei Monaten war Miranda einer von vielen Zürcher Nachwuchsspielern, die im Fanionteam der ZSC Lions kein wirklicher Faktor waren. Das hat sich im Playoff geändert, die vierte Linie mit ihm, Raphael Prassl und Mike Künzle macht einen tollen Job. Miranda: «Hätte mir das einer vor zwei Monaten gesagt, dann hätte ich gesagt: ‹Geil, das nehme ich gerne an.›»

Beat Gerber fehlt erneut

Beim SC Bern wurde im Mittwochtraining der wichtige Defensivverteidiger Beat Gerber vermisst. Er hatte sich vor Spiel 4 im Hallenstadion beim Einlaufen verletzt und wird am Donnerstag in Bern kaum aufs Eis zurückkehren können.

Derweil demonstriert Trainer Kari Jalonen Gelassenheit. Bestens habe er in diesen zwei Nächten nach der dritten Niederlage geschlafen. Er sei keineswegs in Sorge, und nein, er habe nicht daran gedacht, sein Team mit etwas Speziellem zu überraschen.

Die Spieler tun es ihm gleich. Keinerlei Hokuspokus, auf einen Spezial-Event haben sie bewusst verzichet. Einige gingen am freien Dienstag miteinander essen, auch Captain Simon Moser war dabei. Er sagt, mehr sei nicht nötig, der Zusammenhalt in der Mannschaft müsse nicht besser werden, er sei schon gut.

Der Ratschlag von Kent Ruhnke

Kent Ruhnke, der als Trainer mit dem SCB, dem ZSC und Biel Meister wurde, hat am Mittwoch in seiner Kolumne im «Tages-Anzeiger» dem Berner Trainer einen Rat erteilt: Er müsse jetzt «aufhören, zu versuchen, sein Team zum Sieg zu managen», sondern «seine Spieler von der Leine lassen». Captain Moser sagt: «Vielleicht hat er recht», um gleich anzufügen, dass sie durchaus die Möglichkeiten hätten, selber kreativ zu sein. Jalonens System würde das «auf jeden Fall zulassen».

2013 konnte sich der SCB aus einer ebenso misslichen Lage befreien. Die Mutzen lagen damals im Viertelfinal gegen Servette 1:3 zurück, gewannen Spiel 5 mit 2:1 nach Verlängerung, drehten die Serie und wurden schliesslich Meister.