ZSC-Freudentränen und ein Klotener Tränenmeer?

Zwei Finalteams, eine ähnliche Story

Einer der grossen Playoff-Klassiker kehrt auf die Final-Bühne zurück. Zum dritten Mal in der Geschichte und zum ersten Mal seit 2001 machen Lugano und die ZSC Lions den Meistertitel unter sich aus. Zwei Teams auf grosser Mission. Aber nur eines kann diese auch zu Ende bringen.

Die ersten beiden Finals dieser beiden Mannschaften, die sich nach der Jahrtausendwende insgesamt fünfmal in Folge im Playoff gegenüberstanden, konnten die ZSC Lions nach dramatischen Auseinandersetzungen auf und neben dem Eis gewinnen. Dafür gingen sie in den letzten drei Playoff-Duellen jeweils als Verlierer vom Eis. Letztmals vor einem Jahr in den Viertelfinals.

Allein schon die Historie verspricht demnach einen hoch­interessanten und brisanten Playoff-Final 2018.

Genauso wie der aktuelle Weg der beiden Teams.

Auf der einen Seite ist da die wundersame Auferstehung der ZSC Lions, die mit Bern und Zug nicht nur die beiden besten Teams der Qualifikation, sondern auch die letztjährigen Finalisten und mit dem SC Bern den Meister der letzten beiden Jahre ausgeschaltet haben.

Gegenüber steht ihnen mit Lugano ein Team, das genauso zusammengerückt ist. Es war die ­starke Reaktion der Tessiner darauf, dass sie unmittelbar vor dem Playoff-Start mit Chiesa, Brunner und Bürgler drei Schlüsselspieler verletzungsbedingt verloren hatten. In der Halbfinal-Serie gegen Biel bewies der HCL auch, dass er es glänzend versteht, mit Widerständen umzugehen. Wie das Team die Serie nach einem 0:2-Rückstand drehte, war grosse Klasse.

Irgendwie würde zur diesjährigen Final-Serie jedoch der Titelgewinn der ZSC Lions besser passen. Dann es würde sich ein Kreis schliessen. Jener von Mathias Seger. In seiner ersten Saison bei den Zürchern war er beim ersten ZSC-Titelgewinn nach 39 Jahren im Jahr 2000 im Final gegen Lugano (4:2) mit von der Partie. Da wäre zum Abschluss seiner Karriere ein sechster und letzter Meistertitel, wiederum gegen Lugano, das perfekte Ende einer Erfolgsstory. Ähnlich wie bei Reto von Arx, der vor drei Jahren ebenfalls mit einem Meistertitel abtrat.

Tipp von 20 Minuten: Lugano – ZSC Lions 2:4

Brisanter Klotener Überlebenskampf

Erstmals findet sich der EHC Kloten in der Liga-Qualifikation wieder. Er bekommt es dort mit den ambitionierten Rapperswil-Jona Lakers zu tun, denen ein Triple winkt. Nach Cup und der Swiss-League-Meisterschaft nun auch der Aufstieg.

Der Kader von Kloten ist mit Leuten wie Hollenstein, Praplan und Santala, aber auch Ramholt, Stoop oder Trachsler um ein Vielfaches besser und prominenter bestückt als jener des Herausforderers. Dafür hat dieser durch behutsame Aufbauarbeit nach dem Abstieg 2015 das Siegen wieder erlernt. Etwas, das Kloten wiederum in dieser Saison verlernt zu haben scheint. Der mentale Faktor spricht für die Lakers.

Trainer Jeff Tomlinson verpasste Rappi auch eine klar erkennbare Handschrift, während man sich bei Kloten nach dem neuerlichen Trainerwechsel von Kevin Schläpfer zu André Rötheli fragen muss, ob es überhaupt so etwas wie eine Handschrift geben kann. Können die Klotener Spieler diese Serie nicht mit ihrer individuellen Klasse entscheiden, wird es sehr schwer, das Abstiegsgespenst zu verscheuchen.

Tipp von 20 Minuten: Kloten - Lakers 3:4

