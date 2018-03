HCD sucht in extremis nach einer Lösung

Es ist der ausgeglichenste Viertelfinal. Ein siebtes Spiel am Samstag in Biel würde nicht überraschen. Dennoch wird der dafür benötigte Davoser Heimsieg am Donnerstagabend eine grosse Herausforderung. Denn Antti Törmänens Biel führt in der Serie verdient mit 3:2.

Biel lässt sich von der Euphorie in der Heimarena tragen, bleibt dennoch fokussiert – im Gegensatz zu Davos: Strafen wie der «Fünfer» gegen Sciaroni (Crosscheck ins Gesicht Dufners bei Spielunterbruch; für den entscheidenden fünften Match vorsorglich gesperrt) oder jene wegen unkorrekten Spielerwechsels während des anschliessenden Boxplays zeugen von Undiszipliniertheit auf mehreren Ebenen.

Bei numerischem Gleichstand weist Biel schon während der ganzen Serie Vorteile auf. Der HCD ist vor allem dank seiner starken Special Teams noch in der Serie – während Biel vor allem in Unter-, aber auch in Überzahl bislang vieles schuldig bleibt.

Gravierende Absenzen

Die Karte Jugend hat HCD-Trainer Del Curto bereits gespielt. In den letzten drei Spielen setzte er fünf bis sechs Elite-Junioren ein, gab allen ordentlich Eiszeit: Am Dienstag spielten sie gleich viel oder sogar mehr als arrivierte Stürmer wie Simion, Walser oder Jörg.

Entscheidender ist für den HC Davos indes, dass zuletzt mit Lindgren (Saisonende), Dino Wieser und Ambühl drei seiner wichtigsten Playoff-Stürmer verletzt fehlten. Und nun muss also auch noch der gesperrte Sciaroni ersetzt werden. Ein weiterer Energiespieler, der nicht zur Verfügung steht. Es sieht gar nicht gut aus für den Rekordmeister. Findet er dennoch in extremis noch eine Lösung?