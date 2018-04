«Bereue nicht, dass ich in Biel unterschrieben habe»

Auf die beeindruckende Bilanz von Künzle angesprochen, sagt ZSC-Trainer Hans Kossmann mit einem Schmunzeln: «Das ist schlechtes Coaching von mir. Vielleicht sollte ich ihn öfters bringen.»

Nun, in Tat und Wahrheit gibt es an Kossmanns Coaching nichts, aber auch gar nichts auszusetzen. Nach dem enttäuschenden ersten Viertelfinal-Spiel gegen Zug (1:4-Pleite) flog der schwache Künzle aus der Aufstellung. Doch in Spiel 3 erhielt er eine neue Chance. Die er nutzte. Und wie!

Unter Wallson verloren, unter Kossmann neu geboren

Es war die Geburt der Linie Künzle, Prassl, Miranda, dieses vierten Zürcher Sturms, der seither so viel zum Höhenflug des ZSC beiträgt und von dem inzwischen alle Experten im Land schwärmen. «Das ist nicht die vierte Linie, es ist eine gute Linie, die wir für unser Spiel enorm brauchen», betont Kossmann.

Künzle war einer der zahlreichen Spieler, die unter dem schwedischen Trainer-Traumtänzer Hans Wallson stagnierten. Er schien sich irgendwo im Nirgendwo zu verlieren, war eines der grossen Sorgenkinder. Offensiv setzte er kaum Akzente, stattdessen schadete er dem Team mit dummen Strafen, setzte seine herausragende Dynamik komplett falsch ein.

Die ZSC Lions holen sich das Break

Dies führte in der Gesamtsumme auch dazu, dass sich der 24-Jährige aus Ilnau-Effretikon zum Jahreswechsel entschloss, auf die nächste Saison zum EHC Biel zu wechseln. Seine Karriere musste irgendwie wieder Schwung aufnehmen.

«Was zuvor war, wollte ich ausblenden»

Schwung hat er nun jedoch schon früher aufgenommen. In den letzten Wochen bei seinem Noch-Arbeitgeber. «Wir hatten ein gutes Gespräch, nachdem er in Biel unterschrieben hat. Es ging die ganze Zeit darum, den richtigen Platz für ihn zu finden. Jetzt ist er in einer Linie, in der es passt», sagt Kossmann zu Künzles Entwicklung.

Und dieser selbst sagt über sein Hoch: «Ja, im Moment läufts und das gibt natürlich Selbstvertrauen. Zuvor war es nicht immer einfach, aber das wollte ich ausblenden. Ich versuche einfach meinen Job zu machen, Druck aufs Tor auszuüben und zu schiessen.»

Bereut Künzle denn inzwischen nicht, dass er zu Biel wechselt? Jetzt, wo er sieht, dass es doch auch bei den ZSC Lions funktioniert? Bei dieser Frage muss der Mann der Stunde lachen, ehe er sagt: «Nein, ich bereue es sicher nicht, dass ich in Biel unterschrieben habe. Aber ich lebe im Moment, versuche mich nun auf den ZSC und meinen Abschluss hier zu fokussieren und die bestmögliche Zeit mit dieser Gruppe zu haben.»

Das will heissen: Mike Künzle will sich unbedingt mit dem Meistertitel verabschieden. Es wäre sein zweiter nach 2014. Was man in Final-Spiel 1 von den ZSC Lions sah, gibt berechtigte Hoffnung, dass dies klappen kann, auch wenn es noch ein weiter Weg ist. Aber Künzle weiss: «Wir haben uns mit dem Break eine gute Ausgangslage geschaffen.»