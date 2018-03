Gimma drängt mit neuem Song in Hockey-Stadien

Es ist ruhiger geworden um Gian-Marco Schmid. Ja er ist ruhiger geworden. Vorbei sind die Zeiten, als er auf der Bühne als Rapper Gimma schockierte, provozierte, für Skandale sorgte, mit Worten und Taten. Was geblieben ist: seine unverblümte Art, seine Scharfzüngigkeit, sein schreiberisches Talent. 38-jährig ist der Churer inzwischen, sein Geld verdient er hauptsächlich als Werbetexter und Kolumnist.

Musik ist ein Lebenselixier, ohne Musik ist unser Alltag grau. Das gilt erst recht für viele Sportler. In Zusammenarbeit mit Post­Finance nahm sich 20 Minuten dieses Themas im Zusammenhang mit Eishockey an und berichtete in einer mehrteiligen Serie über Hauptdarsteller aus der National League und ihren Bezug zur Musik. Der Auftritt von Gimma, der an der Topskorer-Ehrung in Bern den neuen Hockey-Song präsentieren wird, bildet das Schlussbouquet.

Aber natürlich hat er der Musik nicht abgeschworen, im Herbst 2016 veröffentlichte er sein letztes Album «Megaschwiizer». Dazu kommen Projekte wie das jüngste, das ihm besonders am Herzen liegt: Zusammen mit PostFinance, seit 16 Jahren Sponsor des Schweizer Eishockeys, lanciert Gimma pünktlich zum Playoff-Start einen neuen Song: «Ride The Zamboni», der am Mittwochnachmittag an der Topskorer-Ehrung in Bern vorgestellt wird.

Drei Sprachen und ein eingängiger Refrain

Im Zentrum steht der wohl jedem Fan bekannte Mitjohl-Refrain des Klassikers «Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye». Um den drei Sprachregionen, die Spitzenclubs beheimaten, gerecht zu werden, haben neben Gimma auch der Westschweizer David Charles und der Tessiner NX ihre Rap-Parts.

Gimma rechnet nicht mit grossem kommerziellem Erfolg, hofft aber, dass es «Ride The Zamboni» in die hiesigen Stadien schafft: «Das wäre sehr geil. Die Absicht ist nicht, die Hitparade zu entern, aber für die Fans ist das ein Riesensong. Deshalb glaube ich, dass ihn der eine oder andere Club künftig spielen wird», sagt er.

Enger Bezug zum Hockey

Dass Gimma, der auch kompositorisch mitwirkte, zum Handkuss kam, hat seine Logik. Der Bündner hat einen engen Bezug zum Eishockey: «Ich spiele zwar hundsmiserabel, bin aber bekennender Fan. Zudem war mein Vater Profi.» Noch heute besucht er regelmässig Spiele in Chur, Arosa und Davos. Vielleicht hört er sich dort schon bald selber rappen.