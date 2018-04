Spieler stellen sich dem wütenden Anhang

Zumindest eine Teilversöhnung zwischen der Klotener Mannschaft und Fans nach dem missglückten ersten Duell in der Ligaqualifikation fand noch am späten Abend statt. Einzelne Spieler stoppten auf dem Weg zum Essen ins Stadionrestaurant und diskutierten mit den Supportern. «Sehr sachlich» seien die Gespräche am Schluss gewesen, heisst es.

Das Verständnis des Trainers

Der neue Trainer André Rötheli verstand die Emotionen der Zuschauer. Doch mehr als ein Nebenschauplatz dürfen sie für ihn nicht sein, «wir stehen enorm unter Zeitdruck, dass wir sportlich eine Steigerung hinbringen. Wir haben 20 verschiedene Charaktere mit 20 verschiedenen Auffassungen im Team. Und schlechte Gewohnheiten einfach so abstellen, ist schwierig.»



Klotens Goalie Boltshauser ist stinksauer. (Video: MySports/Tamedia)

Mitten im freitäglichen Training wurde er dann für kurze Zeit sehr laut. «Ich kann nicht akzeptieren, dass einzelne offenbar noch immer nicht begriffen haben, in welcher Sch …. Situation wir sind.» Die Scheibe müsse mal einfach raus aus dem eigenen Drittel.

Das zweite Spiel der Best-of-7-Serie gegen den Champion der Swiss League wird am Samstag in Rapperswil-Jona ausgetragen.

(jch)