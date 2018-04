«Keine Zeit zu denken und das war besser so»

Kaum hatte die Verlängerung begonnen, da hatte Pius Suter auch schon den Final-Puck auf dem Stock. Doch der sonst so zuverlässige Torschütze verpasste tatsächlich das leere SCB-Tor: «Ich weiss auch nicht, was da genau geschehen ist. Ich dachte danach nur: 'Bitte jetzt einfach nicht das Spiel verlieren!'»

Umfrage Wer wird Schweizer Eishockey-Meister 2018? Lugano

ZSC Lions

Die Chancen stehen 50:50

Seine Bitte wurde erhöht. Und dafür sorgte Suter gleich selbst. Denn zwei Minuten später schlug der Nati-Stürmer doch noch zu und schoss die ZSC Lions ins Final-Glück. Obwohl es dieses Mal um einiges anspruchsvoller war, beim Zuspiel von Fredrik Pettersson brauchte es Präzision. «Ich hatte da gar keine Zeit mehr zu denken und das war besser so.»

Der bislang grösste Moment seiner Karriere



Für den 21-Jährigen aus Wallisellen ist dieses entscheidende Tor zum 3:2-Sieg gegen Bern und dem 4:2-Erfolg in der Halbfinal-Serie der grösste Moment in seiner noch jungen Karriere: «Vom Gefühl und der Bedeutung gibt es nichts Vergleichbares. Ich bin überglücklich und enorm erleichtert, dass wir die Serie beenden konnten.»

Die kurzfristige Sperre gegen Kevin Klein, dem Leitwolf in der Hintermannschaft, sogte bei den ZSC Lions am Samstagmittag für eine gewisse Aufregung. «Ich hätte mir schon gewünscht, die Vorbereitung aufs Spiel wäre etwas ruhiger verlaufen. Es hat aber auch dazu geführt, dass wir uns sagten 'jetzt erst recht'», erzählt Suter. Im Nachhinein spielt der erfolgreiche juristische Vorstoss des SC Bern den ZSC Lions sogar in die Karten. «Kevin kann im nächsten Spiel wieder dabei sein und hat nun erst noch eine Pause bekommen», so Suter.

Beim letzten Final gegen Lugano war Suter 4 Jahre alt

Final-Gegner Lugano bezeichnet der ZSC-Center als grosse und kräftige Mannschaft, die sehr aggressiv spielt. «Wir müssen da unseren Speed reinbringen, im Boxplay so spielen wie bis anhin und im Powerplay noch zulegen», erklärt Suter die Marschroute.

Im letzten Jahr unterlagen die ZSC Lions den Tessiner in den Viertelfinals mit 2:4. Deshalb sagt Suter: «Da haben wir noch eine Rechnung offen.» Suter weiss auch um die grosse Rivalität, die zwischen den beiden Teams unmittelbar nach der Jahrtausend-Wende herrschte. «Ich kenne diese Geschichten allerdings nur von meinen Eltern und ZSC-Fans, die schon etwas älter sind.»

Kunststück: 2001, als sich die beiden Teams letztmals in einem Playoff-Final gegenüber standen und die Lions die umstrittene Serie mit 4:3 gewinnen konnten, war Mathias Seger beim ZSC zwar schon dabei, aber Pius Suter gerade mal 4 Jahre alt. Er findet: «Es wäre natürlich schön, wenn wir ein weiteres Kapitel zu unseren Gusten hinzufügen könnten.»