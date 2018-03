Luca Cuntis Kampfansage an den EHC Biel

Der HC Lugano befindet sich im Playoff-Halbfinal in einer unerwarteten Schieflage. Auf die 3:7-Ohrfeige in Spiel 1 folgte in der heimischen Resega ebenfalls eine Niederlage. 1:2 lautete das Verdikt gegen den immer unheimlicher werdenden EHC Biel.

Umfrage Wer wird Schweizer Eishockey-Meister 2018? Bern

Biel

Lugano

ZSC Lions

Doch Lugano-Stürmer Luca Cunti glaubt, dass die Bieler Herrlichkeit bald vorbei sein wird. Gegenüber SRF erklärte er nach dem Spiel: «Wenn wir so weiterspielen wie im letzten Drittel, werden sie schon noch einbrechen und wir diese Serie drehen.»

Neuenschwander gibt Gegensteuer

Cuntis Kampfansage an den EHC Biel ging noch weiter: «Ein 0:2-Rückstand heisst noch nichts. Wenn wir das nächste Spiel gewinnen, sind sie unter Druck. Man muss viermal gewinnen, und das müssen sie zuerst einmal schaffen.»

Beim Sensationsteam aus dem Berner Seeland hat man natürlich ganz anderes vor, als Cunti den Gefallen zu tun und einzubrechen. So erklärte Stürmer Jan Neuenschwander: «Wir haben uns auf jeden Fall eine gute Ausgangslage geschaffen. Ein Sieg in Lugano ist sehr viel wert, jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl zurück nach Biel und wollen sogleich den dritten Sieg holen.»

Cunti oder Neuenschwander – einer von ihnen wird am Samstag feststellen müssen, dass seine Ankündigung ein Schlag ins Wasser war.

