Der heimliche Held beim ZSC-Sieg in Bern

Während der Spiele sitzt der 36-Jährige mit zwei Laptops auf der Medientribüne, untersucht das Spiel auf mögliche Offsides und ist mittels Headset mit Assistenztrainer Michael Liniger verbunden. Am Dienstag in Bern schritt Siegfried zur Tat.

Vor dem vermeintlichen Ausgleich des SC Bern zum 2:2 durch Jérémie Kamerzin hatte er eine Offside-Stellung von Mark Arcobello entdeckt. Siegfried informierte Liniger, und dieser sagte Hans Kossmann, er solle die Coaches Challenge nehmen.

«Ich war mir sicher»

«Ich war mir sicher, dass es ein Offside war. Doch angespannt ist man natürlich trotzdem, bis die Schiedsrichter endgültig entschieden haben, denn man will ja nicht, dass der Headcoach sein Timeout verliert», so Siegfried.

Am Dienstag ging jedoch alles gut für die ZSC Lions. Die Schiris mussten Siegfried nach dem Video-Studium recht geben und den Treffer aberkennen. Und so wurde Siegfried beim 3:2-Erfolg zum heimlichen Matchhelden für die Zürcher. Denn hätte Berns Ausgleich in der 23. Minute gezählt, hätte dies dem Spiel womöglich ein ganz anderes Drehbuch gegeben.

Der Headcoach ist auf fremde Hilfe angewiesen

Der Headcoach ist bei solchen Entscheiden auf das gute Auge und das rasche Handeln der Gewährsleute wie Siegfried mit technischen Hilfsmitteln angewiesen. Denn aus seiner Optik an der Bande lässt sich zumeist nicht realistisch beurteilen, ob nun ein Offside vorliegt oder nicht. In der Schweiz können die Coaches Challenges seit letzter Saison genommen werden.