ZSC dreht Partie gegen Biel

Der EHC Biel fing im Hallenstadion im elften Spiel nach der Verpflichtung von Trainer Antti Törmänen (am 11. Dezember) erstmals einen Nuller ein. Die Bieler unterlagen im Hallenstadion den ZSC Lions nach einer 1:0-Führung mit 1:2.

Keine Frage: Am Ende setzten sich mit den ZSC Lions das bessere Team durch. Die Zürcher dominierten nach verschlafenem Start (0:8 Torschüsse) die Partie mit 42:22 Schüssen. Jonas Hiller, der Bieler Keeper, wehrte 40 Schüsse ab. Zweimal in Unterzahl war aber Hiller machtlos: Kevin Klein glich nach 31 Minuten zum 1:1 aus; Pius Suter gelang in der 46. Minute das 2:1.

Gehässige Schlussphase

Nach Suters Führungstor wurde die Partie gehässig - primär weil Biels Verteidiger Beat Forster Frust nach dem Gegentor mit einem Crosscheck am Torschützen abliess. In der hektischen Schlussphase vermochte Biel aber nicht mehr zu reagieren. Der Zürcher SC stand durch Mattias Sjögren (50.) und Suter (58.) dem dritten Goal klar näher als Biel dem Ausgleich.

Der EHC Biel, Mitte Januar so gut klassiert wie nie mehr seit dem letzten Meistertitel, wurde in Zürich zurückgebunden. Die Bieler fielen auf Platz 4 zurück. Die ZSC Lions dagegen kamen im sechsten Spiel unter Hans Kossmann zum dritten Sieg.

Tigers dürfen weiterträumen

Die SCL Tigers gewinnen zum dritten Mal in Folge zu Null und dürfen weiter von den Playoffs träumen. Dank einem Treffer von Eero Elo setzen sich die Emmentaler gegen Schlusslicht Kloten 1:0 durch.

Den dritten Sieg in Folge verdienten sich die Langnauer mit einer konzentrierten Defensivleistung. Den Siegtreffer erzielte PostFinance-Topskorer Elo bereits in der 2. Minute. Kloten trat äusserst harmlos auf. Die beste Ausgleichschance vergab Tim Bozon in der 49. Minute.

Torfestival in Davos

Erst der zweite Doppelschlag entschied die Partie des HC Davos gegen den HC Fribourg-Gottéron. Enzo Corvi und Nando Eggenberger skorten nach 42 Minuten binnen 25 Sekunden die Goals zum 5:3. Davos gewann das Torspektakel mit 6:5.

Eine erste Tor-Doublette gelang im zweiten Abschnitt Freiburg. Yannick Rathgeb und Ralph Stalder machten nach 31 Minuten innerhalb von elf Sekunden (!) aus einem 1:2-Rückstand eine 3:2-Führung und nötigten den Davoser Coach Arno Del Curto zu einem frühen Timeout.

Rückschlag für Lausanne

Lugano bremst den Aufwärtstrend von Lausanne. Die Tessiner setzen sich im Waadtland nach einer starken Startphase 6:3 durch und feieren den zweiten Sieg in Folge. Der Beginn wurde für Lausanne zum Verhängnis. Nach gut neun Minuten lag Lugano in Lausanne 2:0 vorne. Von diesem Vorsprung zehrte das Team von Trainer Greg Ireland bis am Schluss. Dreimal gelang Lausanne der Anschlusstreffer, zum Ausgleich reichte es der Mannschaft von Yves Sarault aber nicht. Im Gegenteil: Dario Bürgler gelang in der 54. Minute mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend zum 5:3 die Entscheidung.

Zugs Steigerungslauf

31 Minuten lang hofft Ambri-Piotta in Zug auf ein positives Ergebnis. Ein Doppelschlag von Raphael Diaz entscheidet die Partie: Zug gewinnt 7:3. Ein Drittel lang verlief die Partie ausgeglichen. Zug führte 2:1, weil die Drittlinienstürmer Dominic Lammer und Nolan Diem in den ersten acht Minuten trafen, nachdem sie beide zuletzt Sperren verbüsst hatten. Nach der zweiten Pause schaltete Zug aber hoch: Ambri kam im zweiten Abschnitt bloss noch zu zwei Torschüssen. Und der EVZ schraubte das Skore innerhalb von fünf Minuten auf 5:1 hoch.



ZSC Lions - Biel 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)



9230 Zuschauer. - SR Urban/Wehrli, Kovacs/Wüst. – Tore: 19. Pedretti (Pouliot, Kreis/Ausschluss Pettersson) 0:1. 31. Klein (Pestoni/Ausschluss Neuenschwander) 1:1. 46. Suter (Nilsson, Geering/Ausschluss Pouliot) 2:1. –

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions, 6mal 2 Minuten gegen Biel. –ZSC Lions: Flüeler; Klein, Phil Baltisberger; Sutter, Geering; Guerra, Seger; Berni; Pettersson, Suter, Nilsson; Chris Baltisberger, Sjögren, Kenins; Schäppi, Vey, Pestoni; Hinterkircher, Prassl, Bachofner; Künzle. – Biel: Hiller; Jecker, Forster; Fey, Kreis; Dufner, Maurer; Steiner, Lüthi; Pedretti, Pouliot, Rajala; Micflikier, Fuchs, Earl; Schmutz, Neuenschwander, Diem; Tschantré, Sutter, Wetzel. – Bemerkungen: ZSC Lions ohne Blindenbacher, Herzog, Karrer, Korpikoski, Marti, Pelletier, Shore und Wick (alle verletzt), Biel ohne Lofquist (rekonvaleszent) und Hächler (verletzt). - Timeout Biel (59:42).



SCL Tigers - Kloten 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)



5879 Zuschauer. SR Dipietro/Oggier, Bürgi/Castelli. – Tor: 2. Elo (Nüssli, Albrecht) 1:0. – Strafen: 3mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers, 5mal 2 Minuten gegen Kloten. – SCL Tigers: Punnenovs; Zryd, Seydoux; Lardi, Erni; Huguenin, Randegger; Thuresson, Gagnon, Dostoinow; Elo, Albrecht, Nüssli; Kuonen, Pascal Berger; Neukom; Himelfarb, Gustafsson, Nils Berger; Gerber, Peter. –

Kloten: Boltshauser; Egli, Kellenberger; Harlacher, Bäckman; Stoop, Ramholt; Praplan, Santala, Hollenstein; Bozon, Sallinen, Abbott; Grassi, Schlagenhauf, Leone; Obrist, Trachsler, Marchon; Bader. – Bemerkungen: SCL Tigers ohne Stettler, Erkinjuntti (beide verletzt), Barker und Blaser (beide gesperrt), Kloten ohne Von Gunten, Lemm, Bircher, Back, Bieber, Weber (alle verletzt) und Poulin (überzähliger Ausländer). Timeout Kloten (58:56).



Davos - Fribourg-Gottéron 6:5 (1:0, 2:3, 3:2)



4056 Zuschauer. SR Prugger/Wiegand, Altmann/Küng. – Tore: 3. Nygren (Wieser/Ausschluss Chiquet) 1:0. 23. Cervenka (Rathgeb) 1:1. 27. Kessler (Walser) 2:1. 32. (31:05) Rathgeb (Marchon) 2:2. 32. (31:16) Stalder (Slater) 2:3. 36. Kessler (Kousal) 3:3. 42. (42:00) Corvi (Kousal, Du Bois/Ausschluss Slater) 4:3. 43. (42:25) Eggenberger (Kessler, Kousal) 5:3. 57. Marchon (Maret, Neuenschwander) 5:4. 59. (58:25) Ambühl (Du Bois, Nygren/Ausschluss Mottet) 6:4 (ins leere Tor). 60. (59:20) Meunier (Holos) 6:5 (ohne Torhüter). – Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Davos, 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. – Davos: Senn; Nygren, Du Bois; Schneeberger, Paschoud; Heldner, Aeschlimann; Forrer, Kindschi; Sciaroni, Corvi, Ambühl; Marc Wieser, Johansson, Little; Simion, Walser, Kousal; Kessler, Eggenberger, Jörg. –

Fribourg-Gottéron: Burst; Rathgeb, Chavaillaz; Holos, Stalder; Maret, Kühni; Abplanalp; Fritsche, Slater, Mottet; Rossi, Bykow, Cervenka; Neuenschwander, Meunier, Chiquet; Ducret, Schmutz, Marchon. – Bemerkungen: Davos ohne Egli, Jung, Lindgren, Rödin (alle verletzt), Buck (überzähliger Ausländer) und Dino Wieser (krank), Fribourg-Gottéron ohne Glauser, Kienzle, Rivera, Schilt, Sprunger, Vauclair, Waeber (alle verletzt) und Birner (überzähliger Ausländer). - Timeouts: Davos (31:16); Fribourg-Gottéron (42:00/Coach's Challenge). - Lattenschuss Kessler (36.).



Lausanne - Lugano 3:6 (1:3, 1:0, 1:3)



6700 Zuschauer (ausverkauft). SR Schrader (GER)/Massy, Gnemmi/Obwegeser.

– Tore: 9. (8:05) Vauclair (Hofmann) 0:1. 10. (9:05) Bürgler (Cunti) 0:2. 13. (12:55) Junland 1:2. 14. Brunner (Sanguinetti/Ausschluss Danielsson) 1:3. 23. Zangger (Jeffrey/Ausschluss Brunner) 2:3. 45. Cunti (Romanenghi) 2:4. 51. Ryser (Vermin, Antonietti/Ausschluss Walker) 3:4. 54. Bürgler 3:5. 59. Lapierre 3:6 (ins leere Tor). –

Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Lausanne, 8mal 2 Minuten gegen Lugano.

– Lausanne: Zurkirchen; Junland, Borlat; Genazzi, Frick; Nodari, Fischer; Gobbi; Zangger, Jeffrey, Danielsson; Antonietti, Vermin, Pesonen; Ryser, Froidevaux, Conz; Herren, Miéville, In-Albon; Kneubuehler. – Lugano: Merzlikins; Sanguinetti, Furrer; Ronchetti, Vauclair; Chiesa, Riva; Sartori, Wellinger; Brunner, Lajunen, Hofmann; Etem, Lapierre, Bertaggia; Bürgler, Cunti, Romanenghi; Walker, Morini, Reuille. – Bemerkungen: Lausanne ohne Walsky, Trutmann (beide verletzt), Schelling (gesperrt) und Gernat (überzähliger Ausländer), Lugano ohne Klasen, Ulmer, Sannitz (alle verletzt) und Fazzini (krank). NL-Debüt von Emerson Etem. Lattenschuss Genazzi (15.). Lausanne von 58:27 bis 58:53 ohne Torhüter.



Zug - Ambri-Piotta 7:3 (2:1, 3:0, 2:2)



6898 Zuschauer. - SR Eichmann/Mollard, Borga/Gurtner. – Tore: 6. (5:18) Lammer (Diem, Schlumpf) 1:0. 6. (5:45) Lauper (Lhotak, Collenberg) 1:1. 9. Diem (Lammer, Senteler) 2:1. 32. Diaz (Suri) 3:1. 33. Diaz (McIntyre, Martschini/Ausschluss Kostner) 4:1. 47. Klingberg (McIntyre, Stalberg/Ausschluss Gautschi) 5:1. 42. Müller (Kubalik) 5:2. 45. Stalberg (Holden) 6:2. 51. Holden (Diaz) 7:2. 60. (59:57) 7:3 Guggisberg (Eigentor Thiry) 7:3. – Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Zug, 4mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta. – Zug: Stephan; Thiry, Alatalo; Diaz, Morant; Schlumpf, Leeger; Helbling, Geisser; Martschini, Holden, Stalberg; Klingberg, McIntyre, Suri; Lammer, Diem, Senteler; Haberstich, Kast, Schnyder. – Ambri-Piotta: Conz; Plastino, Zgraggen; Ngoy, Jelovac; Fora, Gautschi; Collenberg; Trisconi, Kostner, Incir; D'Agostini, Taffe, Zwerger; Guggisberg, Müller, Kubalik; Lhotak, Berthon, Lauper; Mazzolini. – Bemerkungen: Zug ohne Zehnder (krank), Roe und Grossmann. Ambri-Piotta ohne Ambri ohne Bianchi, Stucki, Emmerton (alle verletzt) und Karhunen (überzähliger Ausländer). - Pfosten-/Lattenschüsse: 6. Schnyder, 31. Incir, 36. Schlumpf. - Timeout Ambri-Piotta (46.).



Rangliste: 1. Bern 40/84 (140:87). 2. Zug 41/74 (130:105). 3. Lugano 41/71 (136:111). 4. Biel 41/69 (124:110). 5. Davos 41/67 (118:129). 6. ZSC Lions 41/65 (123:108). 7. Fribourg-Gottéron 41/60 (108:117). 8. Genève-Servette 41/60 (108:123). 9. SCL Tigers 41/55 (102:112). 10. Lausanne 40/53 (119:131). 11. Ambri-Piotta 41/41 (104:140). 12. Kloten 41/36 (90:129).

(fsc/sda)