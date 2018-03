«Das Ziel ist es, die ZSC-Fans hässig zu machen»

Simon Bodenmann, für ein derart wichtiges Tor fiel Ihr Jubel relativ cool aus.

Es war das Tor zum 1:1-Ausgleich in der Serie, viel mehr ist es nicht. Ein glückliches dazu, denn der Puck prallte dem Schiedsrichter an den Schlittschuh und ich hatte dadurch das leere Tor vor mir. Dafür gibt es keinen grossen Jubel.

Umfrage Wer wird Schweizer Eishockey-Meister 2018? Bern

Biel

Lugano

ZSC Lions

Haben Sie sich bei Schiedsrichter Michael Tscherrig für den Assist bedankt?

(lacht) Nein. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber das sind Sachen, die eben passieren. Es ist natürlich Pech für die anderen, aber wir haben uns dies auch ein wenig erarbeitet. Wir haben über den ganzen Abend viele Chancen kreiert und ich persönlich habe im ganzen Spiel viele Chancen vergeben. Umso glücklicher bin ich, dass ich sie am Schluss reinhauen konnte.



Bodenmanns Siegtor. (Video: SRF/Tamedia)

Sie haben gegen Ihren Kumpel Lukas Flüeler seit November 2012 nie mehr ein Tor erzielt und vor dieser Halbfinal-Serie haben Sie gesagt, dass Sie ihm unbedingt mal wieder eine reinhauen möchten. Dafür haben Sie sich einen relativ wichtigen Moment ausgesucht.

Den Augenblick sucht man sich jeweils nicht aus, der kommt halt einfach. Aber klar ist es ein guter Zeitpunkt, den ich natürlich gerne nehme.

Macht es dies noch spezieller, dass Sie ausgerechnet gegen die ZSC Lions, bei denen Sie ab der nächsten Saison spielen, ein so wichtiges Overtime-Tor erzielen konnten?

Wenn wir in dieser Halbfinal-Serie gegen Biel spielen würden, dann hätte ich sie genau gleich reinhauen wollen. Jetzt ist es halt der ZSC und das Spezielle ist, dass ich nächste Saison hier spiele. Aber ich habe es schon 1000 Mal gesagt, das ist nächste Saison.

Beliebt haben Sie sich mit Ihrem Tor bei den ZSC-Fans nicht gemacht.

Hoffentlich ist dem so. Noch spiele ich bei Bern und da ist es auch noch mein Ziel, die Zürcher Fans hässig zu machen. Dies muss mein Ziel sein. Was nächste Saison sein wird, schauen wir dann.

Ihr konntet nun die Siegesserie der ZSC Lions stoppen. Sie haben zuvor fünf Spiele in Folge gewonnen. Was ist das wert, im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Serie?

Das werden wir dann am Samstag sehen. Aber es ist sicher wichtig, dass wir ihren Lauf stoppen konnten. Dieses Ziel hatten wir schon am vergangenen Dienstag in Bern. Dort ist es uns aber nicht gelungen. Deshalb ist es umso schöner, dass es nun geklappt hat.