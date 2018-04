«Solche Pöbeleien lassen wir uns nicht gefallen»

«Ich kenne die Regel nicht genau», sagte ZSC-Stürmer Reto Schäppi nach dem Match. Aber er habe schon gestaunt, dass kein Penalty ausgesprochen wurde, wenn nicht sogar ein Tor. Richtig, es hätte Penalty geben müssen. Weil Gaëtan Haas in der Schlussphase, als die ZSC Lions auf den Ausgleich drückten, in extremis den Puck mit der Hand von der Linie wegwischte.

Haas rettet auf der Linie (Quelle: Tamedia/SRF)

Nur hatte dies keiner der vier Schiedsrichter gesehen. Zumindest nicht so lange, bis sie sich die Szene im Video ansehen konnten, um zu überprüfen, ob der Puck hinter der Linie war. Doch dort durften sie nur diesen Fakt überprüfen – nichts anderes. So besagen es die Regeln. Also konnten die Schiedsrichter ihren Fehler auch nicht korrigieren und den fälligen Penalty für die ZSC Lions geben.

Kein Groll wegen dem Fehler der Schiedsrichter

Doch die Zürcher wollten nach dem Match nicht unisono auf den Schiedsrichtern herumhacken, sondern sahen primär sich selbst als Schuldige. Schäppi staunte zwar etwas, sagte dann aber auch rasch: «Vier Tore zu kassieren, das geht einfach nicht. Deshalb müssen wir nun auch nicht gross über diese Szene diskutieren.»

Auch Trainer Hans Kossmann äusserte sich umgehend: «Klar, sollte einer der Schiedsrichter solche Dinge sehen, aber wir waren heute einfach auch nicht gut genug. Wir hatten den Match zuvor verloren, wir erreichten in den ersten 30 Minuten nicht das Niveau der Berner.»

«Ich weiss nicht, was der SCB damit bezwecken wollte»

Die am Ende unglückliche Niederlage vermochte die Zürcher indes nicht sichtbar verunsichern. «Wir spielen gegen den zweifachen Meister und wenn wir in dieser Serie einfach durchmarschiert wären, dann wäre das für alle eine Überraschung gewesen», befand Schäppi, und schob nach: «Deshalb sind wir auch bereit für Samstag.»

Der Zürcher Nati-Stürmer war nach der Schlusssirene auch an den Scharmützeln beteiligt, als einige das Faustrecht sprechen liessen. Er selbst löste seine «Meinungsverschiedenheit» mit Tristan Scherwey so, dass er den SCB-Vorzeigekämpfer auf den Rücken legte.

Scharmützel nach dem Ende (Video: Tamedia/SRF)



Schäppi dazu: «Solche Pöbeleien müssen wir uns nicht gefallen lassen, da mussten wir unseren Mann stellen. Ich weiss nicht, was die Berner damit bezwecken wollten. Aber das lässt uns kalt.»

Spiel 6 wurde in dieser in jeder Hinsicht spektakulären Halbfinal-Serie auf jeden Fall schon mal lanciert.