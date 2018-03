Die formstarken SCB-Überläufer

Vorsicht, heiss! Beim SC Bern sind zwei Spieler speziell «on fire»: Simon Bodenmann und Maxim Noreau. Der Schweizer Flügel hat im Viertelfinal fünf Tore erzielt, der kanadische Verteidiger war gegen Genf der beste Abwehrspieler beim Meister. Das Brisante vor dem Halbfinal gegen die ZSC Lions ist: Just die beiden 30-jährigen, formstarken Berner werden im Sommer nach Zürich wechseln.

Umfrage Werden in diesem Jahr sowohl die Young Boys wie auch der SC Bern Meister? Ja, die beiden Berner Teams lassen sich das nicht nehmen.

YB ja, der SCB dagegen nicht.

Der SCB ja, aber YB verhängt es noch.

Nein, beide Berner Vereine schaffen es am Ende nicht.

Bodenmann unterschrieb beim ZSC für vier Jahre, der SCB hatte ihm drei Jahre offeriert. Er sagt: «Eishockey ist Business, Sven Leuenberger hatte grossen Einfluss auf den Entscheid.» Der ZSC-Sportchef hatte den Nationalspieler einst von Kloten nach Bern gelotst, nun konnte er ihn erneut von einem Wechsel überzeugen. Speziell sei die Serie gegen Zürich deshalb nicht, sagt Bodenmann. Er freut sich aber auf den Vergleich mit seinem Kumpel und ZSC-Goalie Lukas Flüeler. «Ich habe ihn mehrere Saisons nicht mehr bezwungen. Es ist ein grosses Ziel, ihm einen reinzuhauen.»

Lebensqualität gab den Ausschlag

Bodenmann gilt im Halbfinal als Fixstarter, der andere künftige ZSC-Spieler Noreau nicht. Dies zeigt das Dilemma des Kanadiers in Bern. Weil Coach Kari Jalonen an der Breite im Angriff zweifelt, setzt er regelmässig auf vier ausländische Stürmer. Noreau verhandelte mit KHL-Clubs, entschied sich aber für den Verbleib in der Schweiz. «Punkto Lebensqualität gibt es keinen besseren Ort», sagt Noreau.

Sein Abgang ist für den SCB ein einkalkulierter Verlust. Trotzdem: Im und um den Club verstehen ausser Jalonen die wenigsten, weshalb Bern einen der besten Offensivverteidiger der Liga zur Konkurrenz ziehen lässt.