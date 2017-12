«Wallson war zu ruhig für uns»

Das Training am Freitagmittag am Spengler-Cup in Davos war für die Nationalspieler freiwillig. Einige, wie etwa ZSC-Captain Patrick Geering, der für die Medien gestern ein gefragter Interview-Partner gewesen wäre, nachdem der «Blick» am Vormittag die Entlassung von Hans Wallson verkündet hatte, blieben im Hotel. Von den ZSC Lions waren einzig Stürmer Fabrice Herzog und Verteidiger Dave Sutter auf dem Eis und stellten sich anschliessend den Journalisten und ihren brisanten Fragen.

«Jetzt können wir neu angreifen»



«Ja, ich habe davon gehört. Patrick Geering hat es mir am Morgen gesagt», bestätigte Herzog den Trainerwechsel, der zu diesem Zeitpunkt noch nicht offiziell war. Es war anhand von Herzogs Äusserungen rasch auszumachen, dass die News aus Zürich für ihn gute Neuigkeiten sind: «Jetzt können wir unter dem neuen Coach im neuen Jahr wieder neu angreifen.»

Woran ist Wallson gescheitert? «Vielleicht war er zu ruhig für uns und wir brauchen einen Trainer, der uns Feuer unter dem Arsch macht», sagt Herzog offen. So gesehen ist Hans Kossmann, Wallsons Nachfolger bis Ende Saison, der perfekte Mann für die Zürcher. Beim Kanada-Schweizer fliegen gelegentlich schon mal Gegenstände durch die Garderobe. Herzog schmunzelnd: «Nati-Spieler, die schon unter Kossmann spielten, haben mir davon erzählt.»

Trainerwechsel gibt Herzog Hoffnung



Herzog war einer jener Spieler, die während der anderthalb Jahre unter Wallson stagnierten, ja man muss gar von einem Rückschritt sprechen. Seine stärksten Spiele zeigte er in dieser Zeit jeweils mit dem Nationalteam. Deshalb sagt Herzog auch: «Diese Saison ist bislang meine schwierigste.» Nun hofft der Nati-Stürmer, dass es für ihn wieder aufwärtsgeht.

Nicht denselben Wissensstand wie Herzog und Geering hatte übrigens Dave Sutter. So erklärte der ZSC-Romand, als er in Davos vom Eis kam: «Ich weiss nichts von einem Trainerwechsel, aber ich konsumiere auch keine News.» Mittlerweile wird aber auch Sutter wissen, dass sein neuer Chef nach der Rückkehr vom Spengler-Cup Hans Kossmann heisst.

Knapp eine Stunde nach dem Nati-Training kam dann die offizielle Mitteilung der ZSC Lions zum Trainerwechsel. Eine geglückte Informationspolitik sieht definitiv anders aus.