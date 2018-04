Der zweite Anlauf des Hans Kossmann

Es steht bereits fest, dass es zum dritten Mal in Folge einen neuen Meistertrainer in unserer Liga gibt. Auf Lars Leuenberger (Bern) und Kari Jalonen (Bern) wird nun entweder ZSC-Trainer Hans Kossmann oder Lugano-Coach Greg Ireland folgen.

Für Ireland ist es der erste Versuch, für Kossmann dagegen der zweite Anlauf, um in einer Finalserie diesen prestigeträchtigen Status zu erreichen. Beim ersten klappte es für den Kanada-Schweizer nicht. Mit Fribourg verlor Kossmann 2013 im Final 2:4 gegen Bern.

«Hatte immer Vertrauen in meine Fähigkeiten»

«Meistertrainer zu werden, wäre zwar schön, aber das wird noch ein hartes Stück Arbeit», sagt Kossmann. Sein erster Final ist bei ihm noch immer präsent. Und er hat daraus gelernt: «Man muss von Anfang an bereit sein. Damals mit Fribourg waren wir das leider nicht und gerieten in der Serie 0:2 in Rückstand. Wir konnten dann zwar auf 2:2 ausgleichen, aber den Umschwung schafften wir nicht mehr. Wir hatten viele Verletzte, zu wenig Tiefe und waren mit den Kräften am Ende.»

Nun ist der 56-Jährige, der zuvor schon fast in Vergessenheit geraten war, wieder in aller Munde. In seiner Funktion als Nothelfer bis Ende Saison (danach kommt Serge Aubin) hat er bei den ZSC Lions das Feuer wieder entfacht. Und zuletzt keinen Geringeren als Jalonen, der im Ruf steht, einer der grössten Coaches in Europa zu sein, ausgecoacht. «Ich hatte immer Vertrauen in meine Fähigkeiten», sagt Kossmann. In der Schweiz treffe man ohnehin selten auf schlechte Coaches.

Dieser Kategorie gehört zweifellos auch Ireland, der Lugano stabilisiert hat, nicht an. Er steht Hans als Letzter vor dem Glück.