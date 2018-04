«Mit dem Final sind wir noch nicht zufrieden»

Der HC Lugano strebt nach dem 4:2-Sieg in der Halbfinal-Serie gegen Biel nach dem ersten Meistertitel seit 2006. «Wir können noch eine Schippe drauflegen», ist Stürmer Julian Walker überzeugt. «Wenn wir denselben Teamspirit an den Tag legen wie in den ersten zwei Serien, dann haben wir gute Chancen, den Final zu gewinnen.»

Der Teamspirit. Alle Lugano-Spieler sprechen in den Interviews davon. Auch Alessio Bertaggia, der beim finalen 6:2-Sieg gegen die Bieler drei Tore erzielte. Sie seien eine Einheit geblieben, obwohl sie in der Serie gegen die Berner Seeländer 0:2 zurücklagen: «Alle haben in dieselbe Richtung gezogen, egal ob sie spielten oder nicht.»

«Wir sind noch näher zusammengerückt»

Das Playoff 2018 hatten für den HC Lugano unschön begonnen. Denn unmittelbar vor dem Start mussten sich mit Captain Alessandro Chiesa und den beiden Topstürmern Dario Bürgler und Damien Brunner drei Leistungsträger verletzt abmelden. Für Verteidiger Philippe Furrer ist das jedoch sogar ein Mitgrund dafür, dass Lugano nun derart geschlossen und überzeugend auftritt.

«So hart es war, diese drei zu verlieren, es hat das Team zusammengeschweisst, wir rückten noch näher zusammen. Denn wir sagten uns, das kann es nicht sein. Zu dem, was nun entstanden ist, haben diese drei mit ihren Schmerzen auch ihren Beitrag geleistet», so Furrer. Und diese Erfolgsgeschichte soll nun mit dem ersten Meistertitel seit zwölf Jahren gekrönt werden. «Wir haben den Final erreicht, das ist super – doch zufrieden sind wir damit noch nicht.»

(mal)