Ist der Gipfelsturm beendet?

Rückblende: Im zweiten Viertelfinal-Spiel gegen den EV Zug verspielten die ZSC Lions eine 4:1-Führung, nach dem 4:4-Ausgleich standen die Zentralschweizer vor dem Siegtreffer. Doch es war ein unplatzierter Verzweiflungsschuss von Fredrik Pettersson, der via dem Rücken von Zugs Dominik Schlumpf im Tor landete und die Zürcher doch noch jubeln liess.

Es war die Schlüsselszene der gesamten Serie. Von einer neuerlichen Niederlage hätten sich die Zürcher mit ihrer negativen Vorgeschichte kaum nochmals erholt. So aber erhielten sie einen Booster für ihr Selbstvertrauen und starteten auf imposante Weise durch. Sie erarbeiteten sich in der Folge auch das nötige Glück, der Puck lief nun plötzlich für sie. Man denke dabei an das finale Spiel 5, als sie sich in Zug in der Verlängerung durchsetzten.

Das doppelte Kufen-Pech

Genau gleich war es zum Start der Halbfinal-Serie in Bern. Statt in der wilden Berner Startphase unterzugehen, kamen die Lions zurück und siegten zum Schluss 3:2. Wegen einem Schuss von Ronalds Kenins, den Nati-Goalie Leonardo Genoni normalerweise im Schlaf halten würde. Es war der fünfte Sieg in Folge für die ZSC Lions.

Doch am Donnerstag, bei der 3:4-Heimniderlage nach Verlängerung gegen den Meister, der den 1:1-Ausgleich in der Serie bedeutet, nahm ihr Momentum beim Stand von 2:0 plötzlich ein Timeout. Anstatt des hochverdienten 3:0, das die Partie womöglich vorzeitig entschieden hätte, kam aus heiterem Himmel das 2:1 durch Calle Andersson.

Und man sah bei den Gegentoren plötzlich Dinge, die man in den Partien zuvor nicht mehr gesehen hatte. Etwa einen Fehler des zuletzt magistralen Captains Patrick Geering vor dem 1:2. Und dann kam auch noch zweimal Pech für die ZSC Lions und Kufen-Glück für den SCB dazu. Beim 2:3 wurde Dave Sutters Schlittschuh-Kufe angeschossen, beim entscheidenden 3:4 gelangte der Puck von der Kufe von Schiedsrichter Michael Tscherrig zu Simon Bodenmann, der dann nur noch einzuschieben brauchte.

Beat Gerber kennt das Rezept



«Wir waren dieses Mal die glücklichere Mannschaft», gestand SCB-Verteidiger Beat Gerber denn auch. Solche Situationen können Schlüsselsituationen sein, die einer Playoff-Serie plötzlich einen ganz anderen Verlauf geben. Auf Seiten der Berner zeigte man sich nach dem Spiel auf jeden Fall erleichtert, dass der unheimliche Siegeszug der ZSC Lions gestoppt werden konnte und diese nun nicht mehr fliegen, sondern wieder mit festem Boden unter den Füssen unterwegs sind.

Der SCB war in Spiel 2 nach dem 1:2-Anschlusstreffer auch klar die bessere Mannschaft, konnte den ZSC Lions erstmals konstant sein Spiel aufzwingen. Gerber erklärte deshalb: «Wir müssen die Energie hoch halten. Wenn wir sie unter Druck setzen, dann haben die Zürcher Verteidiger Mühe.»

Kossmann: «Jetzt geht es zurück an die Arbeit»

Es liegt nun an den ZSC Lions, in Spiel 3 am Samstag zu zeigen, dass ihnen dieser eine unglücklich verlaufene Match nichts anhaben kann und sie so gefestigt sind, dass die Erlebnisse vom Donnerstag wie Duschwasser an ihnen abprallen. «Jetzt geht es zurück an die Arbeit», befand Trainer Hans Kossmann. Und dass es ihm bei dieser nicht an Ideenreichtum fehlt, unterstrich er mit der Aussage: «Wir kennen die Berner nun von Partie zu Partie besser und besser.»

Halbfinal-Partie 3 ist daher mehr als nur das dritte Kräftemessen. Es ist auch der Moment, in dem die Zürcher dem SCB zeigen müssen, dass ihr Gipfelsturm nur unterbrochen wurde, aber noch keineswegs vorbei ist, und dass sie nun nicht in die alten Muster zurückfallen.