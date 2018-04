«Wer nicht dran glaubt, soll gar nicht kommen»

Die ZSC Lions haben drei Matchpucks. Noch ein weiterer Berner Fehltritt in dieser Halbfinal-Serie und es wird nichts mit dem Titel-Hattrick für den grossen Favoriten. Stattdessen wären ungewohnt frühe Ferien angesagt. «Klar ist das irgendwie im Hinterkopf. Doch entscheidend ist, wie man darauf reagiert. Es braucht nun einfach alles», sagt Captain Simon Moser.

«Man muss Charakter zeigen, wenn es mal nicht läuft»

Gar nicht erst mit diesem Szenario befassen mag sich Tristan Scherwey. Der in dieser Halbfinal-Serie klar beste, da energiegeladenste und emotionalste Berner zeigt auch verbal seine Zähne: «Jetzt stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Entweder gibst du da auf und gehst in die Ferien an den Strand oder du glaubst weiterhin daran und gibst alles für den nächsten Match.»

Scherwey glaubt daran und sagt auch: «Ich bin ebenso überzeugt davon, dass jeder Spieler in unserer Kabine daran glaubt, dass wir diese Serie noch drehen werden. Man muss Charakter zeigen, wenn es mal nicht läuft, und in dieser Situation sind wir jetzt. Wir haben den Charakter und die Spieler dafür, um den Unterschied auszumachen, und das werden wir am Donnerstag tun.»

«Es geht nur über den Willen»

Der SCB-Stürmer geht in seiner Kampfansprache gar noch weiter: «Wir brauchen noch drei Siege und dann sind wir im Final, das ist unsere Einstellung, und mit dieser werden wir den nun geforderten Heimsieg holen.» Scherwey appelliert auch nochmals an die Fans, jetzt ebenfalls nicht aufzugeben: «Wir zählen auf sie und darauf, dass sie uns unterstützen. Wer nicht mehr daran glaubt, soll auch nicht ins Stadion kommen!»

Ein Schlüssel zum Erfolg ist für Moser: «Wir müssen mal in Führung gehen und in Führung bleiben, sodass wir – und nicht die Zürcher – aus einer guten Defensive heraus kontern können.» Für ihn ist klar: «Jetzt geht es nur über den Willen. Es wird hart, aber ich bin überzeugt, dass es für uns gut kommt.» Und Thomas Rüfenacht, der in dieser Halbfinal-Serie bislang vieles schuldig geblieben ist, ergänzt: «Wir wissen, was wir zu tun haben.»

Ob diese entschlossenen Worte der SCB-Spieler tatsächlich ihren Kampfgeist nochmals neu aufleben lassen oder ob es bloss Durchhalte-Parolen sind, wird man am Donnerstag sehen. Dass es manchmal sehr wenig braucht, um eine Playoff-Serie komplett auf den Kopf zu stellen, ist derzeit im anderen Halbfinal zwischen Biel und Lugano gut zu sehen.