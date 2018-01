«Die ersten zwei Wochen sind wie Flitterwochen»

Hans Kossmann, ein mehr als geglückter Einstand?

Hans Kossmann: Ja, das stimmt. Diese Mannschaft will einfach laufen und verfügt über Talent. Manchmal muss man die Pferde aber auch aus dem Stall rauslassen und ich glaube, heute haben wir das gezeigt.

Was hat Ihnen besonders gefallen?

Unser gradliniges Spiel und unsere läuferische Qualität, mit der wir den Gegner unter Druck gesetzt haben. Zudem haben alle vier Blöcke mitgemacht. Der vierte Block hat zwei Strafen heraus geholt und war dauern ein Nagel auf der Seite für den Gegner. Der dritte Block hat super defensiv gespielt und die ersten beiden Blöcke haben die Tore geschossen. So muss das eine Mannschaft machen.

Man hat das Gefühl, dass die Last auf mehr Schultern verteilt ist, als zuvor. Ist Ihnen dies besonders wichtig?

Ja, unbedingt. Heutzutage ist das Spiel sehr schnell, man muss viel laufen und die Zweikämpfe gewinnen. Um dies über 60 Minuten aufrecht erhalten zu können, muss man mit vier Blöcken spielen. Zuvor habe ich nicht viel gewusst über unsere jungen Spieler, aber sie haben heute einen sehr guten Eindruck hinterlassen.



(Quelle: SRF)

Was haben Sie in diesen wenigen Tagen verändert?



So wenig als möglich. Manchmals muss man die Spieler einfach das machen lassen, was sie machen und das ist Eishockey spielen. Ich wollte einfach, dass der Puck schnell zirkuliert, denn wir sind eine schnelle Mannschaft.

Gibt es auch Sachen, die es noch zu verbessern gilt?

Die gibt es immer. Das Überzahl- und Unterzahlspiel hat ja zuvor schon gut funktioniert, deshalb habe ich dieses auch nicht berührt. Ich habe sie einfach so zusammen gelassen und sie haben ihre Arbeit erledigt. Bei Fünf gegen Fünf gibt es aber schon Sachen, an denen wir arbeiten werden. Auch bei Vier gegen Fünf können wir uns noch steigern.

Die ZSC Lions hatten bislang in dieser Saison vor allem gegen kleinere Gegner viel Mühe. Glauben Sie, dass Sie hier noch etwas spezielles einbringen müssen?

Wir müssen in der Offensivzone spielen, die Gegner unter Druck setzen, die Verteidiger unter Druck setzen. Wenn man in dieser Liga eine gute Mannschaft sein will, dann darf man dem Gegner keine Zeit geben und keinen Raum lassen. Heute haben wir das Spiel für den Gegner eng gemacht und schnell gespielt. Daran müssen wir anknüpfen. Wir wollen jeden Tag besser werden und ich glaube, die Mannschaft ist bereit, dies zu tun.

Wenn ein neuer Trainer kommt will sich jeder Spieler zeigen. Das muss eine schöne Situation für Sie sein.

Oh ja, ganz klar. Das ist wie in einer neuen Ehe. Die ersten zwei Wochen sind wie Flitterwochen. Schauen wir, wie es weitergeht.