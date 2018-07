Wer ist der beliebteste Eishockeyspieler?

Anlässlich der Swiss Ice Hockey Awards vom Freitag, 3. August, in Bern wird zum zehnten Mal der Most Popular Player MPP ausgezeichnet. Es ist eine reine Publikumswahl und somit der einzige Award, bei dem die Fans das Sagen haben. 20 Minuten führt die Wahl als offizieller Medienpartner der National League exklusiv durch.

Viele WM-Helden stehen zur Auswahl

In den letzten vier Jahren siegte jeweils Andres Ambühl. Damit ist der Captain des HC Davos der MPP-Rekordhalter. Gelingt es Ambühl, gar ein fünftes Mal zuzuschlagen, oder findet er 2018 einen Nachfolger? Die Konkurrenz ist gross.

Denn schliesslich stehen viele aktuelle WM-Silber-Helden wie beispielsweise Leonardo Genoni, Tristan Scherwey, Simon Moser, Gregory Hofmann, Enzo Corvi, Noah Rod, Michael Fora, Joël Vermin, Lukas Frick oder Nati-Captain Raphael Diaz zur Auswahl. Und ein letztes Mal Mathias Seger, der seine einzigartige Karriere im Frühjahr beendet hat. Dazu Kevin Klein und Maxim Lapierre, die das letzte Playoff als Charakterköpfe geprägt haben.

So gehts

Nach einer Vorselektion der Redaktion stehen in der ersten Runde 36 Spieler zur Auswahl, je drei pro National-League-Club. In der zweiten Phase duellieren sich ab nächster Woche jene 12 Spieler, die am meisten Stimmen erhalten haben, unabhängig von ihrem Club. Die Top 3 von diesen zwölf bestreiten am Ende (ab dem 23. Juli) den grossen Final.

Nun sind Sie ein erstes Mal gefragt, liebe Leserinnen und Leser. Die erste Runde läuft bis zum 14. Juli um Mitternacht.

Der Sieger der Wahl wird am 3. August in Bern anlässlich der Swiss Ice Hockey Awards 2018 die Auszeichnung zum MPP erhalten – wer das ist, bleibt bis zur Veranstaltung geheim. Hier gehts zur Abstimmung.

Eishockey

(mal)