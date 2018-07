Fünf WM-Silberhelden sind noch im Rennen

Anlässlich der Swiss Ice Hockey Awards vom Freitag, 3. August, in Bern wird zum zehnten Mal der Most Popular Player MPP ausgezeichnet. Es ist eine reine Publikumswahl und somit der einzige Award, bei dem die Fans das Sagen haben. 20 Minuten führt die Wahl als offizieller Medienpartner der National League exklusiv durch.

Viele WM-Helden stehen zur Auswahl

In den letzten vier Jahren siegte jeweils Andres Ambühl. Damit ist der Captain des HC Davos der MPP-Rekordhalter. Gelingt es Ambühl, gar ein fünftes Mal zuzuschlagen, oder findet er 2018 einen Nachfolger? Die erste Runde hat er auf jeden Fall schon mal überstanden und steht im Halbfinal der besten zwölf.

Doch die Kokurrenz ist gross. Mit Leonardo Genoni, Tristan Scherwey, Gregory Hofmann, Enzo Corvi und Nati-Captain Raphael Diaz haben auch fünf Silber-Helden der WM 2018 in Kopenhagen die erste Hürde genommen.

Bemerkenswert ist auch: Vom HC Lugano schafften es alle drei zur Auswahl stehenden Akteure (Gregory Hofmann, Maxim Lapierre, Elvis Merzlikins) in die Top 12.

Weiter haben es auch die abgetretende Legende Mathias Seger (ZSC Lions), ZSC-Verteidigungsminister Kevin Klein, Biels Goalgetter Toni Rajala und Fribourgs Leitwolf Julien Sprunger in den Halbfinal geschafft.

So gehts

Nach einer Vorselektion der Redaktion standen in der ersten Runde 36 Spieler zur Auswahl, je drei pro National-League-Club. In der zweiten Phase duellieren sich nun diese Woche jene 12 Akteure, die am meisten Stimmen erhalten haben. Die Top 3 dieser zwölf bestreiten dann ab dem 23. Juli den grossen Final.

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser. Die zweite Runde läuft bis zum 21. Juli.

Der Sieger der Wahl wird am 3. August in Bern anlässlich der Swiss Ice Hockey Awards 2018 die Auszeichnung zum MPP erhalten – wer das ist, bleibt bis zur Veranstaltung geheim.

