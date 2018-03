«Nun wollen wir auch dem SCB ein Bein stellen»

«Wir haben in der Qualifikation einen Riesenscheiss zusammen gespielt und sagten uns dann, wir ziehen nun einen Strich darunter, vergessen das alles und machen einen Neuanfang für alle. Und genau das haben wir umgesetzt», erklärt Stürmer Roman Wick.

Die schwache Qualifikation, in der die Zürcher von einer Krise in die nächste rutschten und letztendlich auf Rang 7 landeten, forderte die Mannschaft allerdings immens. Man war sich nicht mehr immer grün. «Es gab schon das eine oder andere heftigere Gespräch», gesteht Wick im Nachhinein.

Schäppi plötzlich ein Leader und Sutter die Entdeckung

Doch das ist Schnee von gestern. Nun greifen die Automatismen wieder, man steht füreinander ein. «Es macht unglaublich Spass, Teil dieser Mannschaft zu sein», sagt Wick. Dazu kommt, dass das Selbstvertrauen durch jeden Sieg bei jedem Einzelnen immer grösser wird.

Auch weil viele Spieler, die während der Regular Season taumelten, nun im Playoff ihre persönlichen Erfolgserlebnisse sammeln konnten. Allen voran Fabrice Herzog, aber auch Ronalds Kenins, Chris Baltisberger, Drew Shore oder Lauri Korpikoski.

Weiter ist Reto Schäppi zum Leader gereift und spielt so gut wie noch nie, Dave Sutter ist eine weitere grosse Entdeckung dieses Playoffs, ebenso haben sich auch Phil Baltisberger und Samuel Guerra massiv gesteigert, Goalie Lukas Flüeler hält wieder so stark wie in den Meisterjahren und plötzlich sorgen auch Junge wie Marco Miranda oder Tim Berni für Furore.

Es fehlen nur noch Tore von Wick

Die ZSC Lions sind dadurch viel breiter abgestützt und jederzeit für Überraschungsmomente gut. In der Qualifikation war zu oft zu vieles von der Achse Patrick Geering, Kevin Klein, Fredrik Pettersson und Pius Suter abhängig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass auch Roman Wick (noch ohne Playoff-Tor) seine Abschlussqualitäten wieder findet. Dann werden die Zürcher noch unheimlicher.

«Ich hatte genug Chancen, nur schon im letzten Spiel hätte ich zwei Treffer erzielen müssen, sie wollten jedoch nicht rein. Aber ganz klar, ich habe den Anspruch an mich, Tore zu produzieren», sagt der filigrane Stürmer, der trotz Torflaute vorbildlich für das Team ackerte, dazu. In der Halbfinal-Serie gegen Bern kann er nun einen neuen Anlauf nehmen.

Wick blickt denn auch bereits voraus: «Wir gingen als Aussenseiter in die Serie gegen Zug und wollten ihnen ein Bein stellen. Nun im Halbfinal wird es genau gleich: Bern ist der grosse Favorit, Bern muss gewinnen und wir auch versuchen, ihnen ein Bein zu stellen. Wir sind hungrig auf mehr!»

Die Geistesblitze von Hans Kossmann

Trainer Hans Kossmann sagt über den nächsten Gegner, bei dem er einst als Assistenztrainer tätig war: «Das wird eine grosse Herausforderung. Doch wir haben gegen ein gutes Zug gesehen, dass auch der ZSC sehr gut sein kann.»

Bei Kossmann, der Ende Dezember als Helfer in der Not gekommen ist und nächste Saison Serge Aubin Platz machen muss, scheint es seit acht Tagen so, dass alles, was er anfasst, zu Gold wird. Das letzte Beispiel war, als er am Dienstag in Zug während der Verlängerung aus heiterem Himmel den jungen Miranda aufs Eis schickte und dieser danach prompt auf geniale Weise das Siegestor zum 3:2 von Schäppi vorbereitete.

Der Kanada-Schweizer begründet seinen mutigen Zug so: «Wir hatten in dieser Phase ein wenig stagniert und ich dachte mir, dass uns einige frische Beine gut tun könnten.» Die Gedankengänge von Kossmann sind derzeit Geistesblitze.