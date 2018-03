Endlich eine echte Herausforderung für Bern

In einer so heissen Situation wie nach der 2:3-Heimniederlage in Halbfinal-Spiel 1 gegen die ZSC Lions befand sich der SCB seit drei Jahren nicht mehr. 2015 schied er im Halbfinal mit der 0:4-Höchststrafe gegen den nachmaligen Meister Davos aus. Doch seither eilt der Meister der Jahre 2016 und 2017 im Playoff von Erfolg zu Erfolg.

Umfrage Werden in diesem Jahr sowohl die Young Boys wie auch der SC Bern Meister? Ja, die beiden Berner Teams lassen sich das nicht nehmen.

YB ja, der SCB dagegen nicht.

Der SCB ja, aber YB verhängt es noch.

Nein, beide Berner Vereine schaffen es am Ende nicht.

Nur gerade einmal (im letztjährigen Final gegen Zug, Endstand 4:2) mussten die Berner dem Gegner in einer Serie nochmals mehr als ein Spiel zugestehen. Und ebenfalls nur einmal gerieten die Berner in einer Serie überhaupt noch in Rückstand. Im Final 2016 gegen Lugano mit 0:1 (Endstand 4:1). Allerdings verloren sie damals auswärts und nicht wie jetzt zu Hause.

Blum findet die Herausforderung «geil»

Als neutraler Beobachter ist man geneigt zu sagen: Endlich ist der SC Bern mal wieder richtig herausgefordert. Endlich müssen die SCB-Spieler mal wieder gegen echten Widerstand ankämpfen und zeigen, wie sie mit einem solchen umgehen. «Das ist doch geil», sagt Verteidiger Eric Blum relativ entspannt, «Herausforderungen sind da, um angenommen zu werden.»

Überrascht wurde der SCB vom ZSC nicht

Bei vielen Bernern war eine erstaunliche Gelassenheit spürbar. Als hätten sie gewusst, dass sie nicht ewig so problemlos durch die Playoff-Serien spazieren können, und fast ein wenig auf eine solche Situation gewartet hätten. «Ich bin zuversichtlich, dass wir in die Serie zurückfinden», erklärt Stürmer Simon Bodenmann, «denn ihre Tore waren Geschenke von uns.»

Blum findet, er habe von den ZSC Lions nichts gesehen, das ihn überrascht hätte. «Sie haben so gespielt, wie wir das erwartet hatten. Wir können nicht überrascht sein, dass sie zwei Tore machen, wenn wir sie zweimal allein auf unser Tor zulaufen lassen.» Wie Kollege Bodenmann ist auch Blum weiterhin optimistisch: «Verlieren ist zwar nie schön. Aber wir verfügen über genügend Erfahrung in der Mannschaft, um mit dieser Niederlage zum Start umgehen zu können.»

Dem meisterlichen Selbstvertrauen kann ein 0:1-Rückstand gegen die ZSC Lions (noch) nichts anhaben.