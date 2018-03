So tönt die neue Hockey-Hymne von Gimma

«Ride The Zamboni» heisst der neue Song, den der Bündner in Zusammenarbeit mit PostFinance, seit 16 Jahren Sponsor des Schweizer Eishockeys, pünktlich zum Playoff-Start lanciert hat. Neben Gimma rappen auch David Charles auf Französisch und NX auf Italienisch mit. Die Nummer hat zweifellos das Potenzial, ein Hit in den Hockeystadien zu werden.

Umfrage Wer wird Schweizer Eishockey-Meister 2018? Bern

Zug

Biel

Lugano

Fribourg

Davos

ZSC Lions

Servette

Offiziell ist das Video zu «Ride The Zamboni» erst ab Samstag auf den sozialen Kanälen zu sehen, 20 Minuten zeigt es schon heute.

