«Mein Frau fand, ich sehe zu fies aus»

Kevin Klein ist eine aussergewöhnliche Persönlichkeit. Neben dem Eis ist er ein witziger Typ, der viel lacht. «Ich habe es gern lustig und liebe Spass», sagt der Kanadier. Und das spürt man auch. Doch auf dem Eis ist dann fertig mit lustig, wenn der kräftige Verteidiger mit dem furchteinflössenden Bart, den wilden Haaren und seinem strengen Blick seine Aufwartung macht. Diesem Kerl will man auf keinen Fall auf der Strasse begegnen, wenn es dunkel ist. Und als gegnerischer Spieler macht man ohnehin am besten einen grossen Bogen um ihn.

Die Bitte von Frau Klein

Klein weiss um das Bild, das er gegen aussen abgibt. «Deshalb musste ich mir die Haare wieder wachsen lassen, denn meine Frau fand, dass ich mit abrasierten Haaren fies aussehe», sagt Klein. «Ich bin ein Wettbewerbstyp und kann dabei sehr viel Intensität entwickeln», erklärt er. «Man braucht eine Balance im Leben. Wenn ich auf dem Eis so wäre wie daneben – das wäre definitiv nicht gut», sagt Klein über seine zwei Gesichter und lacht dazu herzhaft. Ja, ein Kevin Klein, der auf dem Eis herumalbern würde, das wäre in der Tat gewöhnungsbedürftig.

Schliesslich ist er auch einer der wichtigen Leader bei den ZSC Lions. Und dies war der 33-Jährige vom ersten Tag an, als er im vergangenen Sommer die Kabine das erste Mal betrat. Es geschieht selten, dass ein neuer Ausländer sogleich ins Captainteam aufgenommen wird. Bei Klein war dies der Fall. Und es war ein weiser Entscheid, wie sich nun zeigt. «Ich kann zwar auch ohne das A auf der Brust ein Leader sein, aber ich empfand es als grosse Ehre, als ich angefragt wurde», erinnert er sich zurück.

Das grössere Eisfeld als neue Liebe

Sein einziger Feind war zunächst das grössere Eisfeld. Klein stand Anfang Saison des Öfteren falsch, verspekulierte sich und kam zu spät. «Zum Glück dauerte das nur einen Monat und nicht drei, sonst wäre das zum Problem geworden», sagt der Nordamerikaner. «Inzwischen mag ich das grössere Eisfeld. Wenn ich jetzt auf das kleinere Eisfeld zurückwechseln müsste, würde ich wohl permanent in die Bande reinfahren», sagt Klein scherzhaft.

Nicht zu Scherzen aufgelegt war Klein dagegen am vergangenen Samstag, als ihn das Verbandssportgericht nach einer Intervention des SC Bern für das sechste Halbfinal-Spiel sperrte. «Da war ich wütend. Es war hart, draussen sitzen zu müssen und nicht helfen zu können. Doch die Hauptsache ist, dass wir am Ende gewonnen haben.» Und er habe vor dem Final nun erst noch eine zusätzliche Ruhepause erhalten, was ja auch nicht so schlecht sei.

Klein beim Finaleinzug der ZSC Lions.



(Quelle: Twitter/Nicola Martinetti)

Zu gut, um zurückzutreten

Gerade in diesem Spiel zeigte sich jedoch, wie wichtig und fast schon unverzichtbar Klein für die ZSC Lions geworden ist. Ohne ihn fehlte der ruhende Pool, die ordnende Hand und der Abräumer vor dem Tor. Der SCB konnte dies trotzdem nicht zum Ausgleich in der Halbfinal-Serie nutzen und so kam Klein in den Genuss, sich an diesem Dienstag auf die letzte Playoff-Serie seiner Karriere vorbereiten zu können statt Spiel 7 in Bern spielen zu müssen.

Denn nach diesem Playoff ist Schluss. So haben dies die ZSC Lions vor dem Playoff-Start kommuniziert und deshalb auch bereits Maxim Noreau vom SC Bern als Ersatz verpflichtet. Kein Spieler hat dieses Playoff so sehr wie Klein geprägt, daher ist es eigentlich ein Hohn, jetzt schon die Schlittschuhe in die Ecke zu stellen. Der Kanadier ist zu gut, um zurückzutreten.

Ein Entscheid für die Familie

«Man sollte niemals nie sagen, aber mein Entscheid steht. Entsprechend werde ich jeden Moment dieses Finals nochmals geniessen. Und es ist ja nichts Schlechtes dabei, wenn man abtreten kann und sich noch auf dem besten Level befindet», meint er. Noch schöner wäre der Abschied für ihn, wenn er am Ende den Pokal in die Höhe stemmen könnte. Es wäre dann sein erster und zugleich letzter Titel auf Profiebene.

Klein erläutert, dass nach 700 NHL-Spielen und dem Jahr in der Schweiz der Zeitpunkt gekommen sei, an dem seine Frau und seine zwei Kinder am Zug seien und auch örtliche Stabilität ins Familienleben kommen soll – nach vier Städten in den letzten fünf Jahren. Er sagt: «Meine Kinder sollen die Gelegenheit erhalten, Freundschaften zu pflegen statt ihre Freunde ständig verlassen zu müssen.» Er hat in Collingwood, Ontario, ein Stück Land und eine kleine Farm. Dorthin werden sich die Kleins nach dem Playoff-Final zurückziehen.

«Zu Hause denke ich nicht an Eishockey»

Der Kanadier betont auch, dass ihn neben dem Eishockey noch viele andere Sachen interessieren. «Es gibt Spieler, bei denen das ganze Leben auf Eishockey ausgerichtet ist. Bei mir war das nie so. Wenn ich zu Hause bin, dann denke ich nicht an Eishockey und schaue auch kein Eishockey.» Vielmehr widmet er sich anderen Sachen wie etwa der Reparatur von Autos. «Und es gibt noch so viele Dinge, die ich tun möchte, aber wozu ich bislang keine Gelegenheit hatte.»

Kaum ist er gekommen, wird er also schon wieder gehen. Der Liga wird diese Persönlichkeit mit ihren vielen Facetten zweifellos fehlen. Umso mehr ist es ein Muss, sich seine letzten knallharten Auftritte und bösen Blicke nochmals reinzuziehen.