Buhrufe und Pfiffe: Irgendwann sind auch die treusten Zuschauer mit der Geduld am Ende. Nicht nur im Stadion, auch auf Social Media ist die Stimmung beim EHC Kloten im Keller. Auf Facebook schreibt ein Fan: «Ich schlage vor, Kloten steigt freiwillig ab wegen Unfähigkeit der Spieler! Diese Darbietungen sind dermassen peinlich! Das reicht definitiv nicht einmal für die Swiss League!»

Die Angst vor dem Abstieg lässt die Klotener Anhänger verbal immer heftiger agieren. Die Relegation ist kein Fremdwort mehr: «Man ist ins Spiel gestartet wie ein Absteiger, hat verteidigt wie ein Absteiger, angegriffen wie ein Absteiger, Einsatz gezeigt wie ein Absteiger, wurde vorgeführt wie ein Absteiger und hat letzten Endes völlig zu Recht verloren wie ein Absteiger.»

Betrieb auf Fanportal eingestellt

Diverse Plattformen müssen nach der 1:4-Niederlage zum Auftakt der Ligaqualifikation gegen die Rapperswil-Jona Lakers als Ventil der Verzweiflung herhalten. Die allgemeine Ohnmacht treibt aber auch ganz andere Blüten. Bei einigen Anhängern mündet der drohende Abstieg in einen stillen Protest. So haben die Betreiber der Website Klotenfans.ch alle Aktivitäten online auf Eis gelegt.

Auf der Homepage steht lediglich: «Das Forum stellt seine Arbeit vorläufig ein. So wie die Spieler das bis jetzt getan haben. Ihr wollt nicht kämpfen für unsere Farben und nicht arbeiten für Euer Geld. (...) Tja, dann wollen wir auch nicht mehr. Strengt Euch mal an. Reisst Euch ENDLICH mal am Riemen. Dann schauen wir weiter. Bis dahin ist hier zu.»

Gespaltene Kurve

Ob der Unmut unter den Ultras nun auch dazu führt, die kommenden Spiele gegen die Lakers zu boykottieren, ist nicht bekannt. Zumindest herrscht auch über die Form der Frustbekundung Uneinigkeit. Ein Fan stellt sich auf Facebook schützend vor die Mannschaft: Man pfeift die eigenen Leute nicht aus und bewirft sie auch nicht mit Bier! Ganz egal, was sie gerade abliefern oder eben nicht! (...) Ihr seid das Letzte!»



Boltshauser stinksauer: Der Goalie kann seinen Ärger trotz Maske nicht verbergen. (Video: Tamedia/MySports)

(20 Minuten)