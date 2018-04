Es war augenfällig. Zwischen dem verloren gegangenen Spiel 4 (1:3) und dem siegreichen Spiel 5 (4:3) hat Thomas Rüfenacht seinen kräftigen Bart abrasiert. «Mit Aberglaube hat dies nichts zu tun, ich wollte einfach einen Neustart machen», betonte der SCB-Stürmer. Und scherzend fügte er an: «Ausserdem macht es mich jünger und schneller.»

«Wenn wir diese Serie drehen, ist das eine Riesengeschichte»



Es ist schon sehr speziell. Der Thomas Rüfenacht mit Bart enttäuschte in der Halbfinal-Serie gegen die ZSC Lions. Er ging dem Gegner nicht wirklich unter die Haut, hatte keinen Einfluss aufs Spiel. Beim frisch rasierten Thomas Rüfenacht war das Funkeln in den Augen dagegen plötzlich wieder zurück, er schonte weder sich noch die Gegner, packte seinen berühmt-berüchtigten Trash-Talk aus und zeigte sich auch spielerisch stark verbessert.

Mit der Rasur habe dies jedoch nichts zu tun, sondern allein mit der Tatsache, dass man sich mit dem Rücken zur Wand befunden habe. «Wir mussten einfach Vollgas geben und haben endlich auch unser Spiel gemacht. Mit allen vier Linien.» Diese für Bern aussergewöhnliche Situation, Matchpucks abwehren zu müssen, erachtet er nicht als Druck, sondern als coole Herausforderung, die er sogar geniessen könne: «Denn wenn es uns gelingt, diese Serie zu drehen, dann ist das eine Riesengeschichte.»

«Es wird sicher geil am Samstag»

Zu Rüfenachts neuem Lieblingsopfer in Sachen Trash-Talk hat sich ZSC-Stürmer Roman Wick entwickelt. Die beiden konnten nach der Schlusssirene, als es zwischen verschiedenen Kontrahenten zu einigen Scharmützeln kam, kaum mehr voneinander lassen. Mit Worten und Gesten, einzig so richtig geknallt hat es zwischen den beiden (noch) nicht. Rüfenacht dazu: «Jedes Mal, wenn er einen Stock ins Gesicht bekommt, funktionieren anschliessend seine Beine nicht mehr. Was Wick da macht, ich weiss nicht, was das soll. Ich finde es etwas komisch.»

Als harmlos taxierte Rüfenacht das Rencontre, das er sich zuvor, unmittelbar vor der Schlusssirene, an der Bande mit Zürichs Haudegen Kevin Klein geliefert hatte. «Das war nichts. Ich habe ihn hinter dem Tor gecheckt und als ich danach in der neutralen Zone durchfuhr, kamen einige Emotionen auf.»

Ohnehin gehöre das im Playoff dazu, je länger eine Serie andaure und je näher es Richtung Entscheidung gehe, umso mehr. Rüfenacht gefällts: «Es wird sicher geil am Samstag.» Die ZSC Lions würden um jeden Preis versuchen wollen, die Serie vor dem Heimpublikum zu beenden, «da müssen wir dagegenhalten und von Anfang an bereit sein.»