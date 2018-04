Mehr Tristan Scherwey und weniger Firlefanz

Es war eine Ansammlung von schlechten Entscheidungen in der 60. Minute, welche die jüngste 2:3-Niederlage zur Folge hatte. Verteidiger Eric Blum preschte in einem Moment nach vorne, an dem er es besser hätte sein lassen. Und Simon Moser war anschliessend beim Backchecking ebenfalls nicht auf der Höhe. Die ZSC Lions erhielten dadurch eine Überzahlsituation und orchestrierten via Roman Wick, Ronalds Kenins und Torschütze Pius Suter den Siegtreffer.

«Der ZSC hat hart für seine Führung gearbeitet»

«Wir waren vielleicht ein wenig übermotiviert», befand SCB-Stürmer Tristan Scherwey hinterher. Man könnte auch sagen: ungeduldig, oder gar kopflos. Das sind Sachen, die eigentlich nicht zum SC Bern, dem selbstsicheren und coolen Meisterteam, das man in den erfolgreichen letzten beiden Jahren kennen gelernt hat, passen.

Jedes Spiel war eng. Theoretisch könnte es in dieser Serie auch 3:0 für den SCB stehen. Aber genauso gut 3:0 für die ZSC Lions. Dass Zürich mit 2:1 führt, widerspiegelt indes das Gezeigte. Das musste auch Scherwey eingestehen: «Es ist sicher nicht unverdient. Zürich hat hart dafür gearbeitet.» Die Lions waren in der Tat bislang einen Tick besser. Weil sie auch etwas mehr zu bieten haben.

Arcobello und Ebbett haben ihre Leichtigkeit verloren

Lukas Flüeler ist SCB-Keeper Leonardo Genoni nicht unterlegen. Vor dem Tor verteidigt keiner so bissig wie Zürichs Kevin Klein. In der Offensive haben die Zürcher mehr Überraschungsmomente zu bieten. Dank Ausnahmekönner Fredrik Pettersson. Aber auch der Linie mit Suter, Kenins und Wick. Wegen Schäppi, Herzog und Baltisberger. Und, weil ab und zu auch die vierte Linie ein Tor beisteuert.

Beim SCB wirkt dagegen einiges etwas wenig «stumpf». Vor allem die sonst so überragenden Mark Arcobello und Andrew Ebbett verfügen derzeit nicht über ihre Leichtigkeit. Aber auch Gaëtan Haas läuft es nicht mehr wie gewünscht und selbst Thomas Rüfenacht kann momentan nicht an vergangene Playoff-Leistungen anknüpfen. Zu viel ist von Tristan Scherwey abhängig.

Als Scherwey das Feuer legte

Als die Berner am Donnerstag im Hallenstadion zu Beginn unter die Räder kamen (0:2), war es primär Scherwey, der sich mit seinen imposanten Energieläufen gegen das frühe Verdikt auflehnte. Der 26-jährige Angreifer provozierte das 1:2-Anschlusstor legte sich nebenbei auch noch mit ZSC-Liebling Pettersson an. Er war der Brandstifter, der beim SCB das Feuer wieder entfachte. Doch es war nur eine Momentaufnahme.

Der SCB braucht in diesem Abnützungskampf gegen die ZSC Lions mehr Scherweys und weniger Firlefanz, denn rein spielerisch scheint es gegen diesen Gegner nicht mehr zu funktionieren. «Wir haben immer gesagt, dass wir uns auf eine lange Serie einstellen und so ist es nun auch», gibt sich der angesprochene Scherwey zumindest verbal relativ cool. Er weiss aber auch: «Jetzt müssen wir schauen, dass wir am Montag in Zürich eine Reaktion zeigen können.»