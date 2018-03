Zug ein künftiger Meister? Ohne diese 4 Punkte kaum

Keine Frage: Der EVZ hat sich in den letzten Jahren unter seiner Führung zu einer glänzenden Hockey-Organisation entwickelt. Mit einer Bevölkerung, die den Club trägt, einem modernen Stadion, der eigenen Academy als ein gutes Fundament sowie vielen klugen Köpfen an der Vereinsspitze.

Umfrage Wer wird Schweizer Eishockey-Meister 2018? Bern

Biel

Lugano

Davos

ZSC Lions

Einer von diesen, CEO Patrick Lengwiler, hatte den Mund vor der Saison zu voll genommen, als er sagte: «Es ist nicht die Frage, ob der EVZ Meister wird, sondern wann.» Das Playoff 2018 hat gezeigt, dass dieses «wann» nicht in naher Zukunft liegen dürfte. Damit es irgendwann doch klappt, sollte der EVZ diese vier Punkte beherzigen:

1. Ruhig Blut bewahren

Der EVZ sollte nun nicht panisch werden und nicht jeden Stein umdrehen. Nicht so wie 2001, als Zug in einer Art Säuberungsaktion Sutter, Kessler, Künzi und Rötheli rausspülte, was den Verein um Jahre zurückwarf. Vielmehr: Mund abwischen, weiterarbeiten und Feinjustierungen vornehmen.

2. Mehr Breite anstreben

Was dem EVZ im Vergleich zum SC Bern, dem HC Lugano oder den ZSC Lions fehlt, ist die Breite im Kader und die Tatsache, dass nicht nur zwei Blöcke für die Torproduktion zuständig sind. Dafür müssen zwei Nationalspieler her – oder im Club heranwachsen.

Alles andere bedeutet, dass man auch in Zukunft nicht mit gleich langen Spiessen agiert wie die Grossen der Liga. Sieht dies die Vereinsführung in ihrem Streben nach dem ersten Meistertitel seit 1998 nicht ein, leidet sie ein wenig an Selbstüberschätzung.

3. Den Jungen vertrauen

Die Spieler aus der eigenen EVZ-Academy sind bislang vor allem Kader-Verzierungen, die im Playoff kein Faktor waren. Sie werden nicht besser, wenn sich dies nicht ändert.

Vorgemacht hat dies Zug-Bezwinger ZSC Lions mit Spielern wie Tim Berni und Marco Miranda. Und dies, obwohl die EVZ-Academy in dieser Swiss-League-Saison besser war als das ZSC-Farmteam GCK Lions.

4. Die Ausländer analysieren

Die EVZ-Söldner waren in der Quali die Könige und im Playoff die Bettler (Ausnahme McIntyre). Was beispielsweise Viktor Stalberg in den wichtigsten Spielen zeigte, war phasenweise ein schlechter Scherz. Was war das Problem? Wurden sie mit zu viel Eiszeit verheizt?

Wenn ja, führt uns dies nicht nur zu den Punkten 2 und 3, sondern auch zur Frage, ob ein Trainerwechsel vonnöten ist. Harold Kreis gilt nicht als der grosse Junioren-Förderer und Verfechter von vier ausgeglichenen Linien, wenn ein Leistungsgefälle im Kader besteht.

Dafür bürgt Kreis für solides Eishockey, Leistungsdenken und Kontinuität. Was wiederum unter Punkt 1 aufgeführt ist.