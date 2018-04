Das grosse Warten auf Jonas Hiller

Jonas Hiller bestritt am Donnerstagmittag zwar das Warm-up, doch am Abend stand trotzdem Ersatzmann Elien Paupe im Kasten. Ein Einsatz des langjährigen NHL- und Nati-Goalies sei noch zu riskant, hiess es vonseiten des EHC Biel. Hiller verletzte sich in Spiel 4 am Kopf, nachdem ihn Luganos Grégory Hofmann abgeschossen hatte.

Ohne Hiller verloren die Seeländer das fünfte Halbfinal-Spiel gegen Lugano 2:4. Aber das lag nicht an Paupe, der hielt grossartig. Bei der Wahl zum besten Spieler gab es sogar Komplimente von seinem Gegenüber Elvis Merzlikins – ein sehr sportliches und im Playoff eher unübliches Verhalten.

«Elien hat uns im Spiel gehalten»



«Dass Jonas fehlte, war ein Fakt, spielen mussten wir sowieso, mit oder ohne ihn», erklärte Biels Routinier Beat Forster hinterher und sagte über Paupe: «Elien hat das sehr gut gemacht und uns lange im Spiel gehalten. Wenn wir vorne solche Fehler begehen, dann spielt es keine Rolle, wer im Tor steht.»

Und trotzdem hat der EHC Biel gegen den HC Lugano wohl nur dann noch eine Chance, wenn Jonas Hiller am Samstag ins Team zurückkehrt. Denn die Bieler brauchen, nachdem sie die Halbfinal-Serie nach einer 2:0-Führung fahrlässig aus den Händen gegeben haben und nun nach drei Niederlagen in Folge mit 2:3 zurückliegen, einen neuen Energieschub. Und für diesen kann eigentlich nur ihr wichtigster Spieler Hiller sorgen, wenn er mit seiner Aura das angeschlagene Team nochmals neu beleben kann.

«Diese Serie ist noch lange nicht vorbei»



Biels Stürmer Fabian Sutter übte sich derweil schon mal in Durchhalteparolen und sagte: «Diese Serie ist noch lange nicht vorbei.» Dass es keine freie Fahrt in den Final gibt, davon geht man auch in Lugano aus. So befand Stürmer Alessio Bertaggia: «Wir müssen Biel respektieren. Sie sind eine gute Mannschaft und werden sicher nicht loslassen.»

(mal)