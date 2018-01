«Der ZSC ist halt ein Verein mit Niveau»

Kent Ruhnke genoss das Wiedersehen mit ehemaligen Weggefährten am ZSC-Oldies-Day. Als ihn das clubeigene TV vor die Kamera bat, sagte der Meistertrainer von 2000: «Es ist super, mit meinen alten Kollegen Zeit zu verbringen. Ein Club mit Niveau macht solche Anlässe mit den Oldtimern.» Dann fügte der 65-Jährige an: «In Bern bin ich in dreizehn Jahren nie eingeladen worden. Nicht einmal. Aber in Zürich kommen wir jedes Jahr zusammen. Das ist ein Verein mit Niveau.»

Zur Erinnerung: 2004 führte der gebürtige Kanadier auch den SCB zum Titel, nachdem er zuvor per Ende Saison gekündigt hatte, weil die Verantwortlichen eine vorzeitige Vertragsverlängerung abgelehnt hatten. Obwohl damals Geschirr zerschlagen wurde, dürfte diese alte Geschichte kaum der Grund für Ruhnkes jüngste Spitze Richtung Bern sein. Schliesslich hatte auch sein Engagement in Zürich enttäuschend geendet: Ruhnke musste nach dem Titelgewinn gehen, weil sich Sportchef Simon Schenk Wochen zuvor gegen eine Zusammenarbeit über die Saison hinaus entschieden hatte.

Lüthis kurze Replik

Und was sagt der SCB dazu? Geschäftsführer Marc Lüthi kann sich ein langgezogenes Lachen nicht verkneifen, als er davon hört. Er bestätigt, dass der Meister in der Regel keine Ehemaligen-Treffen abhält, und kommentiert Ruhnkes Worte kurz und knapp: «Ja, der ZSC ist halt ein Club mit Niveau. Es ist, wie es ist.»

(kai)