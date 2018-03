Die verrückte Eishockey-Welt der ZSC Lions

Die Fans lancierten die eine oder andere Welle und am Ende stand fast das gesamte Zürcher Publikum an diesem Samstagabend im Hallenstadion auf, klatschte in die Hände und tat so seine Begeisterung kund. 5:0 in Spiel 4 gegen den EVZ, 3:1-Führung in der Viertelfinal-Serie. Dass dies alles so unerwartet kommt, macht die Freude darüber noch grösser.

Bis am vergangenen Dienstag deutete nichts auf eine derartige Wiedergeburt der ZSC Lions hin. Die Zürcher standen wegen ihrer schlechten Qualifikation, den fürchterlichen letzten Spielen vor dem Playoff und dem miesen Viertelfinal-Auftakt in Spiel 1 in Zug (1:4-Pleite) massiv in der Kritik. Ein rasches Saisonende schien nah.

Petterssons «Fehlschuss» als Wendepunkt

Letztlich war es womöglich eine einzige und erst noch kuriose Szene, die diesen magischen Umschwung eingeleitet hat. Der eigentlich schlechte Schuss von Fredrik Pettersson, der via dem Rücken von EVZ-Verteidiger Dominik Schlumpf glücklich im Tor landete und den 5:4-Heimsieg der ZSC Lions ermöglichte. Zuvor hatten die Zürcher in diesem Match eine 4:1-Führung verspielt und Zug stand nach dem Ausgleich zum 4:4 dem Siegestor wesentlich näher, als der geschockt wirkende ZSC.

Hätten die ZSC Lions dieses zweite Spiel verloren, dann wären sie wohl gebrochen gewesen und womöglich würden die Spieler nun bereits in den Ferien weilen. Denn nach dieser schwierigen Saison hätten sie sich von einem neuerlichen Tiefschlag kaum nochmals erholen können. So aber tankten sie durch den Last-Minute-Sieg Energie und Moral, gingen zwei Tage später gestärkt nach Zug, schafften das Break (3:2) und scheinen plötzlich nicht mehr zu stoppen zu sein.

Und jetzt trifft auch noch Drew Shore

Man mag es kaum glauben, aber die ZSC Lions funktionieren nun auch als Team. «Wir haben uns zusammengrauft, gehen für einander und sind jetzt eine richtige Mannschaft», sagte der junge ZSC-Stürmer Marco Miranda nach dem 5:0-Triumph vom Samstag, zu dem er mit dem 1:0 den Türöffner beisteuerte. «Es war eine tolle Teamleistung. Wir sind viel gelaufen, haben die Schüsse geblockt und die Checks fertig gemacht. So macht es Spass, Hockey zu spielen», so der 19-Jährige weiter.

Zudem sammelten viele Spieler, die während der Qualifikation total neben den Schuhen standen, persönlichen Erfolgserlebnisse. Zunächst schossen Sorgenkinder wie Ronalds Kenins und Fabrice Herzog aus heiterem Himmel Tore, am Samstag trafen dann auch noch die arg in der Kritik stehenden Söldner Drew Shore und Lauri Korpikoski. Das sind Turbobooster fürs Selbstvertrauen. Die ZSC Lions sind in dieser Verfassung wieder ein ganz heisser und unberechenbarer Kandidat. Aus Deppen wurden in Windeseile Helden. So schnell kann das in einer Playoff-Serie gehen.

Doch können die Zürcher es nun auch durchziehen? Sind sie gefestigt genug, auch darauf reagieren zu können, wenn der am Abgrund stehende EVZ am Dienstag nochmals alles in die Waagschale wirft und grossen Widerstand zeigt? Irgendwie traut man diesem ZSC einfach (noch) nicht ganz. Trotz allem.