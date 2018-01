Der EHC Spital, ein heisser Titelkandidat

Zugegeben, auf dem Goalie-Posten ist das Team nicht ganz so prominent besetzt wie auch schon in diesem Winter. Denn seit Lukas Flüeler (ZSC Lions), Tobias Stephan (Zug) und Robert Mayer (Servette) ins Tor zurückgekehrt sind, verbleiben die beiden verletzten Servette-Keeper Gauthier Descloux und Christophe Bays für unseren EHC Spital.

Umfrage Gibt es zu viele Verletzte im Eishockey? Ja, so krass wie in dieser Saison war es noch nie.

Nein, Eishockey ist ein harter Sport und Verletzungen haben schon immer dazugehört.

Ich interessiere mich ausschliesslich für Sportarten, in denen das Verletzungsrisiko geringer ist.

Doch die Goalies werden anhand der Offensivpower, über die diese Verletzten-Equipe verfügt, ohnehin nicht so viel zu tun haben. Denn unsere ersten drei Sturmlinien dürften jede Verteidigung in der Liga so richtig schwindlig spielen. Mit einem reinen Skandinavien-Trio bestehend aus Linus Klasen (Lugano), Perttu Lindgren (Davos) und Antti Erkinjuntti (SCL Tigers). Spektakel pur verspricht auch der zweite Sturm mit Robert Nilsson, Drew Shore (beide ZSC Lions) und Julien Sprunger (Fribourg). Und auch der dritte, reine Schweizer Sturm hat es in sich: Roman Wick (ZSC Lions), Simon Moser und Thomas Rüfenacht (beide Bern).

Ausländerregelung berücksichtigt

Die Verteidigung hat ebenfalls einige Hochkaräter aufzuweisen mit Leuten wie Severin Blindenbacher, Christian Marti (beide ZSC Lions), Patrick von Gunten (Kloten) oder Robin Grossmann (Zug). Das komplette Team mit allen vier Linien ist in der Bildstrecke ersichtlich.

20 Minuten hielt sich an die Ausländerregelung der Liga und stellte nur vier Ausländer für sein Team auf. Andere verletzte Söldner wie beispielsweise Cory Emmerton (Ambri) oder Nick Spaling (Servette) fielen somit als überzählige Ausländer aus der Aufstellung.

Natürlich wünschen wir allen erwähnten Spielern gute Besserung und eine baldiges Comeback. Sie gefallen uns als Cracks auf dem Eis wesentlich besser denn als fiktive Spieler des EHC Spital. Es wäre daher schön, wenn dieser schon bald keine komplette Mannschaft mehr stellen könnte. Doch vermutlich bleibt dies Wunschdenken.

(mal)