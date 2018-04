Kloten suspendiert Kevin Schläpfer

Was sich abzeichnete, ist nun Tatsache: Der EHC Kloten trennt sich von Headcoach Kevin Schläpfer. Per sofort übernimmt André Rötheli bis Ende der laufenden Saison seinen Posten. Im Oktober 2017 hatte der Club den 48-jährigen Schläpfer für den erfolglosen Finnen Pekka Tirkkonen engagiert. Für Klotens Besitzer und Chef Hans-Ulrich Lehmann war Schläpfer der Wunschkandidat gewesen.

Doch dem Baselbieter ist es nicht gelungen, die Mannschaft in der National League aus der Misere zu führen. Kloten beendete die Qualifikation als Tabellenletzter und konnte den Gang ins Playout nicht abwenden.

Erstmals Ligaqualifikation nach 56 Jahren

Am Donnerstag verlor Kloten die Playout-Serie (best of 7) gegen Ambri-Piotta nach einer 1:2-Niederlage im Tessin 1:4. Während sich die Leventiner dadurch ihre Zukunft in der National League sicherten, müssen die Zürcher Unterländer nun – erstmals nach 56 Jahren in der obersten Spielklasse – die Ligaqualifikation gegen die Rapperswil-Jona Lakers oder Olten bestreiten (aktueller Stand in der Best-of-7-Serie 3:1).

«Im Moment gibt es nur etwas: zusammenstehen. Es geht einzig um den Verein, den wir in der National League halten wollen», hatte Klotens Präsident Hans-Ulrich Lehmann am Dienstag zwar noch betont. Aber nun hat die Clubführung doch die Reissleine gezogen.

