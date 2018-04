«In Ambri bekomme ich auf Lebenszeit Freibier»

Das Tor wird ihn sein Leben lang verfolgen. 2001, Playoff-Final, Spiel 7 in Lugano, Verlängerung. Morgan Samuelsson kommt in der 71. Minute an die Scheibe, stürmt von rechts aufs Tor, zieht ab und zimmert den Puck in den Winkel – 2:1-Sieg und zweiter Titel in Folge für die ZSC Lions, die in der Serie einen 1:3-Rückstand wettgemacht haben.

«Ich wusste, dass es vorbei war und ich dieses Tor machen würde, bevor ich überhaupt geschossen hatte», sagt der 50-jährige Schwede heute. Wie er die anschliessenden Krawalle in der Resega erlebte und warum ihm in einer Bar in Ambri auf Lebenszeit Freibier versprochen wurde, erzählt er ebenfalls im obigen Video. Zudem gibt er eine Einschätzung zum heute beginnenden Playoff-Final ab (20.15 Uhr im Ticker).

Samu’s Slapshot nach jedem Match

Während der Best-of-7-Serie werden nicht nur die Tessiner und Zürcher gefordert sein, sondern auch der Experte. Am Tag nach jedem Finalspiel gibts für die 20-Minuten-Leser eine neue Ausgabe von Samu’s Slapshot.

