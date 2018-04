Ambri-Duo in Autounfall verwickelt

Der Unfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr in der Nähe von Biasca. Michael Ngoy kam bei der Frontal-Kollision mit einem anderen Auto mit dem Schrecken davon. Wie der Club mitteilte, konnte sich der 36-jährige Schweizer bereits nach Hause begeben.

Über den gesundheitlichen Zustand von Nick Plastino hat sich der National-League-Verein bislang nicht geäussert. Der 32-jährigen Italo-Kanadiers musste sich zumindest vorübergehend zur Beobachtung in ärztliche Obhut begeben. Plastino ist Leistungsträger und ein wichtiger Powerplay-Spieler von Ambri.

Die Leventiner führen in der Playout-Serie im Kampf um den Klassenerhalt gegen Kloten mit 2:1 Siegen. Spiel 4 findet am Ostermontag in Kloten statt.

(sda)