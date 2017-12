Die Notbremse gerade noch rechtzeitig gezogen

Im September hatten einige Journalisten prognostiziert, dass Hans Wallson an Weihnachten nicht mehr Trainer der ZSC Lions sein werde. Der Schwede hat seine Kritiker Lügen gestraft – um fünf Tage. Aber das war dann auch bereits sein einziger Erfolg.

Umfrage Ist Hans Kossmann die richtige Übergangslösung für die ZSC Lions? Ja, unter ihm trumpfen die Zürcher ganz bald wieder gross auf.

Ja, aber es wird eine Weile dauern.

Nein, Kossmann ist die falsche Wahl.

Wir werden sehen.

Die Zürcher haben enorm viel Geduld bewiesen. An anderen Orten hätte es Wallson bereits nach dem letzten Playoff-Desaster oder spätestens nach dem miesen Saisonstart aus dem Amt gefegt. Mit der zweiten Krise in dieser Saison in den Wochen vor Weihnachten wurde er dann aber definitiv untragbar. Es war fünf nach zwölf.

Es steht enorm viel auf dem Spiel

Für die ZSC Lions steht in dieser Saison enorm viel auf dem Spiel. Zweimal infolge sind sie als Titelaspirant in den Playoff-Viertelfinals kläglich gescheitert. Wenn sie nun nicht gerade noch rechtzeitig die Notbremse gezogen hätten und damit ein klares Zeichen gesetzt hätten, alles zu unternehmen, um diese bislang verkorkste Saison noch zu retten, hätten sie ihren Status als erfolgsorientiertes Sportunternehmen und ihre Glaubwürdigkeit verloren.

Mit ihrem langen Zuwarten haben sie in ihrem Umfeld viele Leute verärgert und auch Fans vergrault. Dies schlug sich nicht zuletzt in den Zuschauerzahlen nieder. Und der ZSC kämpft derzeit nicht nur um den sportlichen Erfolg, sondern vor allem auch gegen einen massiven Einbruch beim Saisonkartenverkauf in der nächsten Spielzeit. Die Konkurrenz im Unterhaltungssektor ist in Zürich gross – und von den ZSC Lions wurde man nun schon länger nicht mehr gut unterhalten.

Wallson hat der Mannschaft nie ein Gesicht gegeben

Noch ist es nicht zu spät, noch lässt sich die unglückliche Figur, die das Team und das Management in den letzten Wochen abgab, korrigieren. Durch den Trainer- und Kurswechsel sind die ZSC Lions nun wieder ein heisser Meisterkandidat und potenzieller Herausforderer für den SC Bern.

Die Ära Wallson wird als riesige Enttäuschung und grosses Missverständnis in die Geschichte der ZSC Lions eingehen. Er schaffte es nie, der Mannschaft ein Gesicht zu geben und in den letzten Wochen wirkte diese dann vollends verloren. Ein Team, das mit seinem Tempo, seiner Wendigkeit und seinen technischen Fähigkeiten früher mit den Gegnern Katz und Maus spielte, liess sich von diesen aus dem Lehnstuhl kontrollieren.

Die Jungen stagnierten oder wurden gar schlechter

Wallson, der mit dem Ruf eines glänzenden Ausbildners nach Zürich kam, hat in seiner Amtszeit auch kaum einen Spieler weiter entwickelt. Diese stagnierten im Idealfall oder wurden sogar schlechter. Zudem harzte der Einbau der eigenen Talente, weil Wallson ihnen nie wirklich das Vertrauen schenkte.

Nun ist dieses Missverständnis also beendet und man muss den ZSC Lions zugestehen, dass sie mit Hans Kossmann den bestmöglichen verfügbaren Trainer als Lösung bis Ende Saison präsentieren. Der Kananda-Schweizer wird wieder Leben in die Bude bringen, die Mannschaft wird wieder richtig angetrieben und es wird auch wieder getobt in der Garderobe. Kossmann ist aber keineswegs nur ein herumbrüllender Hardliner, sondern auch ein guter Kerl mit einem feinen Humor – wenn man ihn nicht verärgert.

Das Wagnis mit Serge Aubin

Mit Serge Aubin ab der nächsten Saison nahmen die ZSC Lions zudem einen Trainer-Emporkömmling, der in einem hervorragenden Ruf steht, unter Vertrag. Ob er jedoch das Charisma besitzt, um die ZSC Lions wieder konstant an die Spitze zu führen, steht auf einem anderen Blatt Papier. Doch es ist alleweil besser, einen neuen Weg zu gehen und etwas zu riskieren, anstatt sich im Kreis zu drehen. Und sollte es mit Aubin schiefgehen: Die Telefonnummer von Hans Kossmann haben die ZSC Lions ja.