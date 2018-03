Mehr Nolan Diem und weniger Schönwetter

«Es ist erst fertig, wenn es fertig ist», sagt Captain Raphael Diaz kämpferisch. Der Leitwolf des EV Zug hat die Hoffnung, dass sein Team die Serie gegen die ZSC Lions trotz des 1:3-Rückstands noch drehen kann, nicht aufgegeben: «In unserer Garderobe sitzen dieselben Winnertypen wie in der letzten Saison.»

Umfrage Wer wird Schweizer Eishockey-Meister 2018? Bern

Zug

Biel

Lugano

Fribourg

Davos

ZSC Lions

Servette

Damals stiess der EVZ bis in den Playoff-Final vor. Nun ist der Zweite der Qualifikation nach drei Niederlagen in Folge allerdings im Viertelfinal auf Abwege geraten. Deshalb heisst es für die Zentralschweizer vor Spiel 5 bereits: siegen oder in die Ferien fliegen.

«Es braucht ein Superspiel von uns»

«Es braucht ein Superspiel von uns», ist sich Stürmer Fabian Schnyder bewusst. «Es ist nun höchste Zeit, dass wir das Schönwetter-Hockey auf die Seite stellen und mehr Drecksarbeit verrichten.»

Gleich sieht das Verteidiger Timo Helbling und macht dabei Drittlinien-Center Nolan Diem – einer der wenigen Zuger, der dem ZSC mit seiner giftigen Spielweise permanent unter die Haut geht – zum grossen Vorbild für alle anderen im Team: «Er macht die Checks immer fertig, das ist der Schlüssel zum Erfolg.»

Kommt von Stalberg eine Reaktion?

Ob physische Präsenz allein reichen wird, ist allerdings mehr als fraglich. In dieser Hinsicht konnten die ZSC Lions bislang stets dagegenhalten.

Noch mehr würde es den Zugern helfen, wenn die Ausländer – und da in erster Linie der im Playoff bislang rätselhaft schwache Viktor Stalberg – zu ihrer Form aus der Qualifikation zurückfinden würden.