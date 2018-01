In aller Ruhe in den Überlebenskampf

Noch lebt der Mythos des Dorfvereins HC Ambri-Piotta. Doch wie schon in den vergangenen Jahren befinden sich die Leventiner in einem grossen Kampf, um diesen weiterhin zu erhalten. Einmal mehr finden sie sich in den hintersten Regionen der Tabelle wieder, ohne Aussicht, die Playoffs noch erreichen zu können. Mit einem Rückstand von 19 Zählern auf den Strich. Nur der eine desolate Saison spielende EHC Kloten hat noch weniger Punkte auf dem Konto.

Umfrage Schafft Ambri den Ligaerhalt? Ja, was die die Mannschaft unter der neuen sportlichen Führung zeigt, ist überzeugend.

Nein, Ambri steigt ab, die Führung und die Mannschaft sind zu unerfahren für diesen sportlichen Überlebenskampf.

Die Chancen stehen 50:50.

Abgesehen von einer Ausnahme (2013/2014) verpasste Ambri in den letzten elf Jahren stets die Playoffs, und es ging stattdessen gegen den Abstieg. Oft wurde dabei viel Geschirr zerschlagen, ohne Trainerwechsel kam Ambri selten aus.

«Wir ziehen unser Konzept mit vollster Überzeugung durch»



Das scheint in diesem Jahr anders zu sein. Man ist sich in Ambri zwar über den Ernst der Lage absolut bewusst, geht dies unter der neuen sportlichen Führung jedoch viel unaufgeregter an. Paolo Duca (36), der jüngste Sportchef der Liga, hat viel Vertrauen in Luca Cereda (36), den jüngsten Trainer der Liga. Schliesslich gilt der ehemalige Stürmer als eines der grössten Trainertalente des Landes.

«Wir haben immer gesagt, dass es in dieser Saison das Ziel ist, uns zu retten – und daran hat sich nichts geändert», sagt Duca. «Was die Strategie und die tägliche Arbeit auf dem Eis betrifft, befinden wir uns auf einem guten Weg. Aber dies rettet uns noch in keinster Weise. Wir wissen, dass ganz schwierige Monate vor uns stehen, aber wir ziehen unser Konzept mit vollster Überzeugung durch.»

Das kommt an, nicht zuletzt auch beim Publikum. «Letzte Saison hatte ich irgendwann keine Lust mehr, doch in diesem Jahr war ich fast an jedem Spiel. Wir verlieren zwar weiterhin oft, aber die Mannschaft gibt immer alles», erzählte unlängst ein langjähriger Fan der Biancoblu. «Ambri zeigt wieder Leidenschaft. Ambri steht nach jeder Niederlage wieder auf. Ambri gibt nie auf.»

«Im Vergleich zum Vorjahr haben wir mehr Ruhe»

Spielerkreise bestätigen, dass nun ein ganz anderer Wind weht. «Im Vergleich zum Vorjahr haben wir viel mehr Ruhe. Die strukturellen Änderungen in der Führung strahlen auf den gesamten Verein aus und natürlich auch auf uns als Mannschaft. Wir haben ein gutes Konzept und versuchen, jeden Tag besser zu werden», sagt Verteidiger Franco Collenberg.

Er weiss aber auch: «Wir müssen bereit sein, wenn die entscheidende und auch härteste Phase der Saison ansteht. Das muss für uns die Devise sein, einen anderen Weg gibt es nicht.» Für Collenberg ebenfalls wichtig: «Wir müssen auch Spass haben miteinander, denn mit Spass geht vieles einfacher.»

Spassfaktor hin oder her. Der Weg von Ambri zum Ligaerhalt ist zwar noch weit. Aber Vorzeichen waren auch schon massiv schlechter. Der Mythos hat gute Chancen, weiterhin am Leben zu bleiben.