Bodenmann hielt seinen gelben Helm für einen Witz

Was Simon Bodenmann im Playoff anpackt, wird zu Gold. Sechsmal hat der Stürmer des SC Bern bisher in der Serie gegen Servette aufs Tor geschossen, viermal ist die Scheibe hinter der Linie gelandet. «Ich fühle mich sehr gut», sagt der Nationalspieler.

Den Puck aufs Tor bringen – nicht nur wegen Mayer

Zugleich fügt er auch bescheiden an: «Dass ich jetzt zweimal zwei Tore geschossen habe, ist auch das Resultat einer guten Teamleistung. Wir haben vier Blöcke, die Druck machen und Chancen kreieren können – irgendeinmal fällt die Scheibe rein.» Ein wenig zwingender Treffer war am Dienstag etwa jener zum 4:1 für die Mutzen: Bodenmann beförderte den Puck Richtung Tor, worauf dieser vom Genfer Henrik Tömmernes abgelenkt wurde und zwischen den Schonern von Robert Mayer hindurchflutschte.

Die Schwächen, die der Servette-Keeper offenbart, ändern laut Bodenmann nichts an der Taktik. «Wir hatten uns sowieso vorgenommen, viele Scheiben aufs Tor zu bringen.» Der 30-Jährige stellt die Genfer mit seinem Speed vor grosse Probleme, insofern steht er stellvertretend für die Spielweise des SCB. «Wir müssen sehr schnell laufen, schnelle Pässe spielen und in der Offensivzone wirbeln – das ist das Rezept gegen ihre Verteidigung.»

Kein verfrühter April-Scherz des Materialwarts

Beim 5:2-Sieg am Dienstag in Genf (der SCB führt nun in der Viertelfinal-Serie 2:0) trug Simon Bodenmann den gelben Helm – zu seiner eigenen Überraschung. «Ich dachte zuerst, unser Materialwart habe sich einen Witz erlaubt, weil er mir diesen Helm hingelegt hatte. Ich kannte die neue Regel nicht.» Erstmals werden in der entscheidenden Phase nicht mehr die Topskorer aus der Qualifikation, sondern die besten Playoff-Punktesammler gelb gekleidet.