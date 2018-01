«EHC Spital ist keine gute Werbung fürs Hockey»

Zahlreiche National-League-Akteure gehen derzeit am Stock – im übertragenen Sinn. 20 Minuten bildete aus ihnen ein Team (siehe Bildstrecke) und titelte: «Der EHC Spital, ein heisser Titelkandidat». Jean-Claude Küttel, der den EHC Kloten und die Nati als Teamarzt betreut, sagt: «Der EHC Spital ist ein Problem. Das ist keine gute Werbung fürs Eishockey. Wie soll man Eltern unter diesen Umständen davon überzeugen, den Sohn zum Eishockey statt zum Unihockey zu bringen?»

Umfrage Gibt es zu viele Verletzte im Eishockey? Ja, so krass wie in dieser Saison war es noch nie.

Nein, Eishockey ist ein harter Sport und Verletzungen haben schon immer dazugehört.

Ich interessiere mich ausschliesslich für Sportarten, in denen das Verletzungsrisiko geringer ist.

Der Fachmann hebt als häufigste Verletzungen, die eine Pause nach sich ziehen, drei hervor: jene am Schul­tereck­gelenk, jene am Innenband im Knie und Hirnerschütterungen. Letztere sind für die Ärzte die heikelsten. Schon die Diagnose sei schwierig, «weil man nicht weiss, was in der Blackbox abläuft». Küttel erinnert sich an einen Fall am Deutschland-Cup, als ein Spieler in die Bande gecheckt wurde, ihm aber nichts anzumerken war und er das Drittel zu Ende spielte. «Als wir auf dem Weg zur Garderobe miteinander sprachen, merkte ich, dass er einen ziemlichen ‹Chabis› redete.» Damit war der Fall klar.

Mediziner gegen Nulltoleranz

Dass sich Eishockeyaner in der jüngeren Vergangenheit öfter verletzen, ist auf das immer höhere Tempo zurückzuführen, mit dem die austrainierten Athleten übers Eis jagen. «Wenn man das Eishockey von 1980 mit dem heutigen vergleicht, dann sind das zwei verschiedene Sportarten», sagt Küttel.

Der Mediziner hält wenig von der Nulltoleranz, auf die hierzulande seit Dezember 2016 – auf Wunsch der Clubs und von Nationaltrainer Patrick Fischer – wieder mehr geachtet wird. So sind die Schiedsrichter dazu angehalten, Vergehen wie Behinderung, Halten, Haken und Stockschläge rigoros zu pfeifen.

«Die Nulltoleranz ist absolut nicht im Sinn der medizinischen Kommission», sagt Küttel und begründet: «Sie öffnet Tür und Tor für heftige Zusammenstösse und damit Verletzungen, weil nichts mehr erlaubt ist, womit man einen Gegner bremsen kann.»

